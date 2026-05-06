Юрист предупредила о сохранении «схеме Долиной» на рынке жилья
Решение Верховного суда в одном конкретном эпизоде не является указом для всех, заявила НСН Яна Бондаренко.
Многие покупатели слишком беззаботно относятся к сделкам с недвижимостью, хотя пожилые люди до сих пор могут их оспорить состоянием невменяемости, рассказала юрист Яна Бондаренко. в разговоре с НСН.
Справки от психиатра не дают гарантии на сделках с жильем. Суды не придают таким документам решающего значения, поскольку они фиксируют лишь состояние лица в конкретный момент и не отражают влияние психологического давления или мошеннических действий. Об этом сообщила юрист Майя Шевцова. Ее слова приводит ТАСС. Бондаренко подчеркнула, что невменяемость до сих пор остается способом оспорить сделку.
«У нас не прецедентное право. Судьи не следуют конкретному решению Верховного суда в деле певицы Ларисы Долиной. Они принимают во внимание все факторы, выясняют, какая была ситуация, проводилась ли психиатрическая экспертиза. На поверхности многие ситуации могут казаться похожими, но при подробном изучении они отличаются. Поэтому, хотя журналисты стали меньше сообщать о так называемой “схеме Долиной”, полностью такие случаи не исчезли. Дела продолжаются, хотя говорят о них не так часто — пенсионеры до сих пор продают квартиры, а потом отказываются от сделок. Покупатели, в свою очередь, понимают, что надо перестраховаться, и заказывают судебную психиатрическую экспертизу. Но тут все зависит от людей, кто-то отказывается от юриста, кто-то от риелтора, а кто-то вообще все делает сам. Многие до сих пор думают, что все с ними будет в порядке по принципу “авось меня не коснется”», — подчеркнула она.
Ранее эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова объяснила НСН, как не лишиться квартиры после сделки с «недееспособной бабушкой».
