Многие покупатели слишком беззаботно относятся к сделкам с недвижимостью, хотя пожилые люди до сих пор могут их оспорить состоянием невменяемости, рассказала юрист Яна Бондаренко. в разговоре с НСН.



Справки от психиатра не дают гарантии на сделках с жильем. Суды не придают таким документам решающего значения, поскольку они фиксируют лишь состояние лица в конкретный момент и не отражают влияние психологического давления или мошеннических действий. Об этом сообщила юрист Майя Шевцова. Ее слова приводит ТАСС. Бондаренко подчеркнула, что невменяемость до сих пор остается способом оспорить сделку.