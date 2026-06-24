Сегодня ни один нотариус в России не может спасти от «схемы Долиной», а если сделать нотариальное заверение сделок с недвижимостью обязательным, то расходы граждан вырастут в разы. Об этом НСН рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

В России могут сделать обязательным нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами – такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму. Авторы считают, что инициатива поможет защитить собственников жилья, снизить риск мошенничества и сократить число судебных споров. Соловьев раскрыл, что видит в этом лишь интерес самих нотариусов.

«Закон сегодня не обязывает заверять сделки у нотариуса, но мне это предложение ничем, кроме как лоббированием интересов сообщества нотариусов, не видится. Потому что мы представляем объем сделок и объем тех доходов, которые они будут получать. Это не панацея от мошенников, это некоторое усложнение сделки. Хотя в Европе это делается только через нотариуса, но там вы никогда не продадите недвижимость в течение одних суток. Там нотариус все проверяет в течение двух месяцев. А я напомню, что в России до сих пор можно при уплате повышенной госпошлины буквально за сутки реализовать недвижимость. У нас от «схемы Долиной» не защитит ни один нотариус», - рассказал он.