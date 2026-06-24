Траты без гарантий: Почему нотариусы не защитят от «схемы Долиной»
Иван Соловьев заявил НСН, что если в России обяжут всех заверять сделки с недвижимостью, то это будет выгодно лишь нотариусам.
Сегодня ни один нотариус в России не может спасти от «схемы Долиной», а если сделать нотариальное заверение сделок с недвижимостью обязательным, то расходы граждан вырастут в разы. Об этом НСН рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
В России могут сделать обязательным нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами – такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму. Авторы считают, что инициатива поможет защитить собственников жилья, снизить риск мошенничества и сократить число судебных споров. Соловьев раскрыл, что видит в этом лишь интерес самих нотариусов.
«Закон сегодня не обязывает заверять сделки у нотариуса, но мне это предложение ничем, кроме как лоббированием интересов сообщества нотариусов, не видится. Потому что мы представляем объем сделок и объем тех доходов, которые они будут получать. Это не панацея от мошенников, это некоторое усложнение сделки. Хотя в Европе это делается только через нотариуса, но там вы никогда не продадите недвижимость в течение одних суток. Там нотариус все проверяет в течение двух месяцев. А я напомню, что в России до сих пор можно при уплате повышенной госпошлины буквально за сутки реализовать недвижимость. У нас от «схемы Долиной» не защитит ни один нотариус», - рассказал он.
Также Соловьев раскрыл, при каком условии обязательное заверение сделок у нотариуса принесло бы россиянам пользу.
«Как только это станет обязательным, уверяю, никто не запретит нотариусу брать процент от цены сделки. И это будет огромный минус для простых граждан. Если бы нотариус стопроцентно гарантировал, что эта сделка не будет отменена, и человеку не придется идти страховать титул, если будет установленная государством пошлина, тогда да. Но это сегодня невозможно», - уточнил он.
Ранее стало известно, что в России с 1 июля биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью при подаче документов в Росреестр в электронном виде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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