По её словам, сегодня больше всего электромобилей сосредоточено в столичном регионе.

«Больше всего электромобилей в Москве и Московской области, далее — Санкт-Петербург и южные регионы. На сегодняшний день публичных зарядных станций достаточно, но нужно понимать, что нормы, принятые в Европе и мире, — одна станция на 10 электромобилей, — для огромной территории России не подходят. Если говорить о концентрации станций в городе, можно следовать этим нормам. Если же о перемещении между городами — этот принцип неприемлем. Инфраструктура строится долго, срок установки одной зарядной станции — от полугода. Поэтому даже если мы сейчас будем с опережением развивать инфраструктуру, развитие электротранспорта всё равно догонит и перегонит её», — указала эксперт.



Гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, в свою очередь, заверил, что при грамотном подходе реализации инициативы никаких перебоев на электросетях не будет.

«Присоединение зарядных станций для электромобилей — это проект. Проекты согласовываются с электросетевыми организациями и оператором. Риски абсолютно нулевые: всё регулируется нормативными документами. Если сетевая организация даёт разрешение, она гарантирует, что мощности и пропускной способности сетей будет достаточно», — заметил эксперт.

Ранее Ия Гордеева сказала НСН, что нарушение элементарных мер предосторожности при кустарной зарядке электромобиля может привести к серьёзным рискам.

