«Почти все распродано!»: Что мешает устойчивому развитию электромобилей в России
На фоне проблем с топливом практически все электромобили сегодня раскуплены, рост спроса на такой транспорт довольно стабилен, сказала НСН Ия Гордеева.
Председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева заявила НСН, что на фоне устойчивого роста парка электромобилей и гибридов в России инициатива по упрощённой установке зарядных станций на домовых парковках может стать ключевым драйвером развития электротранспорта.
Электрозарядки для автомобилей хотят устанавливать на домовые парковки без разрешения всех жильцов, приравняв их к базовым коммунальным услугам, отмечают «Известия». Причина — рост парка гибридных авто в России и необходимость развивать инфраструктуру для их обслуживания. Это следует из предложений участников рынка профильным ведомствам на совещании в Аналитическом центре при правительстве в конце августа. Гордеева отметила, что сегодня почти все электромобили раскуплены.
«У нас наблюдается существенный рост числа электромобилей и гибридов, и он достаточно стабилен. На фоне проблем с топливом практически все электромобили сегодня раскуплены. Предлагаемое решение крайне своевременно, потому что информированность населения о том, что такое зарядная станция, пока невысока. Как правило, если человек не владеет электромобилем, он отказывает собственнику такого авто в установке зарядки. А ведь это то же самое, что установка инженерных коммуникаций или провайдерских систем. Это благо для владельцев электромобилей, для развития электротранспорта и для комфорта жителей: электромобиль не дымит, не шумит, а зимой никто не дышит бензиновыми выхлопами, пока машина греется. Думаю, граждане осознают все преимущества такого решения», — сказала собеседница НСН.
По её словам, сегодня больше всего электромобилей сосредоточено в столичном регионе.
«Больше всего электромобилей в Москве и Московской области, далее — Санкт-Петербург и южные регионы. На сегодняшний день публичных зарядных станций достаточно, но нужно понимать, что нормы, принятые в Европе и мире, — одна станция на 10 электромобилей, — для огромной территории России не подходят. Если говорить о концентрации станций в городе, можно следовать этим нормам. Если же о перемещении между городами — этот принцип неприемлем. Инфраструктура строится долго, срок установки одной зарядной станции — от полугода. Поэтому даже если мы сейчас будем с опережением развивать инфраструктуру, развитие электротранспорта всё равно догонит и перегонит её», — указала эксперт.
Гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, в свою очередь, заверил, что при грамотном подходе реализации инициативы никаких перебоев на электросетях не будет.
«Присоединение зарядных станций для электромобилей — это проект. Проекты согласовываются с электросетевыми организациями и оператором. Риски абсолютно нулевые: всё регулируется нормативными документами. Если сетевая организация даёт разрешение, она гарантирует, что мощности и пропускной способности сетей будет достаточно», — заметил эксперт.
Ранее Ия Гордеева сказала НСН, что нарушение элементарных мер предосторожности при кустарной зарядке электромобиля может привести к серьёзным рискам.
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