Песков предупредил об ухудшении условий заключения мира для Киева

Условия заключения мира для Украины в дальнейшем могут стать хуже. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Россия уверена в близости победы в СВО

В ходе общения с журналистами он указал, что этого «можно и нужно ожидать».

«Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить о том, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что позиция Москвы по условиям урегулирования, озвученная российским лидером Владимиром Путиным два года назад в МИД, остаётся незыблемой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры