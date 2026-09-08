Песков предупредил об ухудшении условий заключения мира для Киева
Условия заключения мира для Украины в дальнейшем могут стать хуже. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами он указал, что этого «можно и нужно ожидать».
«Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить о том, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что позиция Москвы по условиям урегулирования, озвученная российским лидером Владимиром Путиным два года назад в МИД, остаётся незыблемой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- К корням через бит: Группа Ay Yola о спросе на локальный контекст и силе традиций
- В Новосибирске конфликт в интернете закончился поножовщиной
- Песков предупредил об ухудшении условий заключения мира для Киева
- Вторая Польша? Венгрии пообещали усиление русофобии ради денег
- Число погибших при сходе лавины в горах КБР выросло до 12 человек
- «За 1,5 трлн и не более 5 лет»: Что будут возить по Трансалтайской железной дороге
- Матвея Сафонова номинировали на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года
- «Нечем платить»: Трунов усомнился, что Долина сможет получить деньги от мошенников
- «Почти все распродано!»: Что мешает устойчивому развитию электромобилей в России
- Путин: В России живут представители около 200 народов