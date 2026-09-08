В ходе общения с журналистами он указал, что этого «можно и нужно ожидать».

«Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить о том, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что позиция Москвы по условиям урегулирования, озвученная российским лидером Владимиром Путиным два года назад в МИД, остаётся незыблемой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».