Число погибших при сходе лавины в горах КБР выросло до 12 человек
Число погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.
В ведомстве указали, что неизвестной остаётся судьба пяти альпинистов.
«Поисковые работы осложняет опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что к поисково-спасательным работам привлекли вертолёт Ми-8 МЧС РФ.
Лавина сошла в Безенгийском ущелье с горы Мижирги 6 сентября. Ранее сообщалась об 11 погибших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- К корням через бит: Группа Ay Yola о спросе на локальный контекст и силе традиций
- В Новосибирске конфликт в интернете закончился поножовщиной
- Песков предупредил об ухудшении условий заключения мира для Киева
- Вторая Польша? Венгрии пообещали усиление русофобии ради денег
- Число погибших при сходе лавины в горах КБР выросло до 12 человек
- «За 1,5 трлн и не более 5 лет»: Что будут возить по Трансалтайской железной дороге
- Матвея Сафонова номинировали на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года
- «Нечем платить»: Трунов усомнился, что Долина сможет получить деньги от мошенников
- «Почти все распродано!»: Что мешает устойчивому развитию электромобилей в России
- Путин: В России живут представители около 200 народов