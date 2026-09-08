Число погибших при сходе лавины в горах КБР выросло до 12 человек

Число погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

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В ведомстве указали, что неизвестной остаётся судьба пяти альпинистов.

«Поисковые работы осложняет опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поисково-спасательным работам привлекли вертолёт Ми-8 МЧС РФ.

Лавина сошла в Безенгийском ущелье с горы Мижирги 6 сентября. Ранее сообщалась об 11 погибших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 23.mchs.gov.ru
ТЕГИ:АльпинистыПогибшиеЛавинаКабардино-балкария

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