«Неадекватно!»: Штрафы за опасное вождение призвали привязать к стоимости авто
За опасное вождение нужно ввести крупные штрафы с изъятием транспортного средства, также необходимо установить уголовную ответственность, отметил в эфире НСН Константин Крохмаль.
Штрафы за опасное вождение нужно привязать к стоимости автомобиля: для авто премиум-класса они должны составлять до 500 тысяч рублей, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предлагается лишать прав на срок от одного до трех месяцев. К опасному вождению отнесли, в частности, несоблюдение бокового интервала и резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП. В пояснительной записке отмечается, что до 80% ДТП происходят именно по причине опасного вождения. Крохмаль назвал законопроект устаревшим и выступил за увеличение штрафов.
«Опасное вождение зафиксировать очень легко, тем более, что камеры последнего поколения очень хорошо различают агрессивное вождение. Они могут улавливать звуковые и шумовые эффекты, которые, почему-то, не вошли в этот проект и остались за рамками закона. Но, учитывая то, что штрафы за опасное вождение до пяти тысяч рублей были актуальны пять-семь лет назад, сейчас их нужно увеличивать до 50 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и изъятием прав, также ввести уголовную ответственность. Самое главное, нужно привязать штраф к стоимости автомобиля», – сказал Крохмаль.
Он отметил, что штрафы за опасную езду для автомобилей премиум-класса должны составлять до 500 тысяч рублей.
«Пять тысяч рублей для классической русской или китайской машины и автомобиля премиум-класса, например Lamborghini и так далее – это неадекватно. Штраф для Lamborghini должен быть до 300-500 тысяч рублей за агрессивное вождение, а для классики – до 50 тысяч рублей. Тогда ситуация может исправиться», – указал собеседник НСН.
Кроме того, по мнению Крохмаля, необходимо прописать в законопроекте ответственность за агрессивное шумовое вождение по ночам.
«Считаю, что законопроект уже устарел и нужно более серьезно относиться к дополнительным уровням ответственности. Например, в этот проект не включили агрессивное шумовое поведение водителей, которые ночью гоняют, шумят, включая так называемый эффект попкорна, когда двигатель издает резкие звуки», – добавил он.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин отмечал в беседе с НСН что ужесточение наказания за управление автомобиля без номеров не избавит от проблемы, поскольку сегодня в стране недостаточно профилактических мер контроля, передает «Радиоточка НСН».
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