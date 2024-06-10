«Неадекватно!»: Штрафы за опасное вождение призвали привязать к стоимости авто

Штрафы за опасное вождение нужно привязать к стоимости автомобиля: для авто премиум-класса они должны составлять до 500 тысяч рублей, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предлагается лишать прав на срок от одного до трех месяцев. К опасному вождению отнесли, в частности, несоблюдение бокового интервала и резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП. В пояснительной записке отмечается, что до 80% ДТП происходят именно по причине опасного вождения. Крохмаль назвал законопроект устаревшим и выступил за увеличение штрафов.