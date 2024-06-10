В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасную езду
Кабмин России поддержал проект закона о штрафах за опасное вождение, сообщают «Известия».
Как заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, по вине водителей, которые опасно управляют транспортными средствами, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.
Законопроект предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей. За повторное правонарушение документом предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
На практике будет очень сложно доказать факт опасного вождения, так как надо будет убедить всех, что человек совершил несколько опасных маневров, создав угрозу для других участников дорожного движения, сказал НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
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