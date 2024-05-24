«Нужна неотвратимость»: Искоренить поездки без госномеров поможет контроль

Как добавил собеседник НСН, управление машиной без номеров или со скрытыми номерами является распространенным нарушением, однако выявить таких водителей непросто.

«Чтобы не попасть под видеокамеру, люди ездят без номеров. Если случается ДТП и водитель скрывается с места, его невозможно разыскать, не идентифицировав номер. У потерпевшего в этом случае могут быть проблемы с выплатой по ОСАГО. Но как собираются этих людей выявлять и наказывать? Чтобы лишить водителя прав, его тоже нужно выявить. Если их собираются выявлять, пусть выявляют сейчас и штрафуют – этого будет достаточно. Есть иллюзия: ужесточили наказание – решили проблему. Я не против того, чтобы таких людей прав лишали, просто считаю, что это не сработает», - заключил он.

Ранее Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД, предусматривающие возобновление практики вынесения штрафов за превышение «средней скорости». МВД РФ выступило против возвращения к подобной практике. Как рассказал «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов, ведомство заняло такую позицию, поскольку не готово в полной мере выполнить предложение Минтранса.

