«Нужна неотвратимость»: Искоренить поездки без госномеров поможет контроль
Штрафы - достаточное наказание для тех, кто управляет машиной без номеров, однако сегодня сложно выявить подобных нарушителей, сообщил НСН Виктор Похмелкин.
Ужесточение наказания за управление автомобиля без номеров не избавит от проблемы, поскольку сегодня в стране недостаточно профилактических мер контроля, рассказал в интервью НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий лишать водительских прав до 1,5 года за управление транспортом со скрытыми государственными номерами. На данный момент за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере пять тысяч рублей либо лишение прав до трех месяцев. По словам Похмелкина, ужесточение наказания не изменит ситуацию.
«Само по себе ужесточение меры наказания никогда не помогает. Важно обеспечивать его неотвратимость, хотя жизнь показывает, что в нашей стране это почти не работает. Нужны камеры, которые могли бы вычислять автомобиль не только по номеру, но и по иным признакам. Важно создать атмосферу, при которой закрывать номера было бы стыдно и позорно. Сейчас такое поведение воспринимается, как лихость, человек демонстрирует изобретательность. На мой взгляд, это должно осуждаться в автомобильном сообществе, поскольку такие люди вредят и другим участникам дорожного движения», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, управление машиной без номеров или со скрытыми номерами является распространенным нарушением, однако выявить таких водителей непросто.
«Чтобы не попасть под видеокамеру, люди ездят без номеров. Если случается ДТП и водитель скрывается с места, его невозможно разыскать, не идентифицировав номер. У потерпевшего в этом случае могут быть проблемы с выплатой по ОСАГО. Но как собираются этих людей выявлять и наказывать? Чтобы лишить водителя прав, его тоже нужно выявить. Если их собираются выявлять, пусть выявляют сейчас и штрафуют – этого будет достаточно. Есть иллюзия: ужесточили наказание – решили проблему. Я не против того, чтобы таких людей прав лишали, просто считаю, что это не сработает», - заключил он.
Ранее Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД, предусматривающие возобновление практики вынесения штрафов за превышение «средней скорости». МВД РФ выступило против возвращения к подобной практике. Как рассказал «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов, ведомство заняло такую позицию, поскольку не готово в полной мере выполнить предложение Минтранса.
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