«Не знание, а понимание!»: Вассерман предложил «интеллектуальную» реформу ЕГЭ

Накануне сообщалось, что отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников считают хорошей идеей 66% россиян, среди сограждан в возрасте от 45 лет такую позицию занимают три четверти респондентов (77%). Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Анатолий Вассерман отметил, что ЕГЭ можно усовершенствовать.

«Комитет по просвещению полагает, что потенциал ЕГЭ еще не раскрыт. В частности, неделю назад на очередном заседании комитета с участием министра просвещения и главы Рособрнадзора я напомнил свое давнее предложение. Нужно поручить редактирование пакетов заданий ЕГЭ специалистам по редактированию пакетов вопросов интеллектуальных игр. Как раз те претензии, что сейчас в основном предъявляют ЕГЭ, в наших играх когда-то были и уже давно установлено, как с ними справляться. Глава Рособрнадзора заинтересовался этим предложением. Сейчас я понемногу договариваюсь с редакторами, чтобы организовать их прямую встречу и решить, как действовать, чтобы ЕГЭ мог проверять не знание, а понимание», - сказал Вассерман.

Он отметил, что главный недостаток ЕГЭ в том, что слишком большая доля вопросов в нем нацелена не на понимание материала, а на проверку знания.