«Не знание, а понимание!»: Вассерман предложил «интеллектуальную» реформу ЕГЭ
Главный недостаток ЕГЭ в том, что слишком большая доля вопросов в нем нацелена не на понимание материала, отметил в эфире НСН депутат Анатолий Вассерман.
Редактирование пакетов заданий ЕГЭ нужно поручить специалистам, которые редактируют пакеты вопросов для интеллектуальных игр, таким образом Единый госэкзамен сможет проверять не знание, а понимание предметов школьниками, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников считают хорошей идеей 66% россиян, среди сограждан в возрасте от 45 лет такую позицию занимают три четверти респондентов (77%). Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Анатолий Вассерман отметил, что ЕГЭ можно усовершенствовать.
«Комитет по просвещению полагает, что потенциал ЕГЭ еще не раскрыт. В частности, неделю назад на очередном заседании комитета с участием министра просвещения и главы Рособрнадзора я напомнил свое давнее предложение. Нужно поручить редактирование пакетов заданий ЕГЭ специалистам по редактированию пакетов вопросов интеллектуальных игр. Как раз те претензии, что сейчас в основном предъявляют ЕГЭ, в наших играх когда-то были и уже давно установлено, как с ними справляться. Глава Рособрнадзора заинтересовался этим предложением. Сейчас я понемногу договариваюсь с редакторами, чтобы организовать их прямую встречу и решить, как действовать, чтобы ЕГЭ мог проверять не знание, а понимание», - сказал Вассерман.
Он отметил, что главный недостаток ЕГЭ в том, что слишком большая доля вопросов в нем нацелена не на понимание материала, а на проверку знания.
«Главное преимущество ЕГЭ в том, что оно позволяет провести проверку сразу по всему спектру вопросов, связанных с конкретным учебным предметом. А главный недостаток – это то, что пока слишком большая доля вопросов ЕГЭ нацелена именно на проверку знания, а не понимания», - резюмировал Вассерман.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию по вопросу отмены Единого государственного экзамена. Парламентарий призвал совместно с экспертами обсудить возможность создания «смысловых изменений» в российской системе образования, сообщает НСН.
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