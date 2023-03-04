В Госдуме предложили рассмотреть возможность отмены ЕГЭ

«Опыт ЕГЭ полезен только как пример того, что "западная калька" не подходит России. Вместо развитого креативного класса молодежи ... мы взращиваем детей на "тестах", которые изначально отметают любой полет мысли», — считает Хамзаев.

Парламентарий попросил Голикову поручить Минпросвещения сформировать позицию относительно отмены ЕГЭ и совместно с экспертами обсудить возможность создания «смысловых изменений» в российской системе образования.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в связи с переходом на новую систему образования в РФ не обсуждается.

