В Госдуме предложили рассмотреть возможность отмены ЕГЭ
Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову дать поручение Минпросвещения сформировать позицию по вопросу отмены Единого государственного экзамена. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на копию обращения парламентария.
«Опыт ЕГЭ полезен только как пример того, что "западная калька" не подходит России. Вместо развитого креативного класса молодежи ... мы взращиваем детей на "тестах", которые изначально отметают любой полет мысли», — считает Хамзаев.
Парламентарий попросил Голикову поручить Минпросвещения сформировать позицию относительно отмены ЕГЭ и совместно с экспертами обсудить возможность создания «смысловых изменений» в российской системе образования.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в связи с переходом на новую систему образования в РФ не обсуждается.
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