В Рособрнадзоре заявили, что не обсуждают отмену ЕГЭ

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с переходом на новую систему образования в России не обсуждается. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования», —цитирует Музаева ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ заявил о необходимости вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов в вузах.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН отмечал, что реформа образования нужна также школам: использование зарубежных методик, в том числе ЕГЭ, дает «плачевные» результаты.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ОбразованиеЕГЭРособрнадзор
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