В Рособрнадзоре заявили, что не обсуждают отмену ЕГЭ
Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с переходом на новую систему образования в России не обсуждается. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования», —цитирует Музаева ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ заявил о необходимости вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов в вузах.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН отмечал, что реформа образования нужна также школам: использование зарубежных методик, в том числе ЕГЭ, дает «плачевные» результаты.
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