В Рособрнадзоре заявили, что не обсуждают отмену ЕГЭ

«Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования», —цитирует Музаева ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ заявил о необходимости вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов в вузах.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН отмечал, что реформа образования нужна также школам: использование зарубежных методик, в том числе ЕГЭ, дает «плачевные» результаты.

