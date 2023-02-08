«Филологи не сдают»: В Госдуме поддержали отмену ЕГЭ по русскому языку для технарей

Министерство высшего образования и науки РФ хочет с 2024 года сделать результаты ЕГЭ по русскому языку необязательными при поступлении на инженерные специальности и направления в вузах. Будут принимать по баллам за математику, физику и информатику, а русский язык останется как обязательный для прохождения аттестации: его достаточно будет сдать на тройку. Смолин инициативу поддерживает.

«Предложения министерства я бы поддержал. Баллы ЕГЭ по русскому языку менее важны для будущих инженеров, чем баллы математике, физике, информатике. Насколько я слышал, ведущие филологи на 100% ЕГЭ не сдают. Мне очень хочется, чтобы наша страна была грамотной в смысле русского языка, но есть исторический опыт. Раньше в технические вузы сочинение ставилось последним экзаменом, чтобы при хорошей сдаче экзаменов по математике, физике, можно было закрыть глаза на не самое совершенное сочинение. ЕГЭ – это не сочинение, не творческая работа, это гораздо хуже. Можно быть не очень грамотным, но сдать экзамен. Можно быть грамотным, но не очень успешно сдать ЕГЭ», - сказал Смолин.

Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН заявил, что искусственный интеллект не должен заменять учителя при проверке сочинений, иначе это станет воплощением всех негативных последствий ЕГЭ.

