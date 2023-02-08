«Филологи не сдают»: В Госдуме поддержали отмену ЕГЭ по русскому языку для технарей
Баллы ЕГЭ по русскому языку менее важны для будущих инженеров, чем по техническим дисциплинам, сказал НСН парламентарий Олег Смолин.
Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН заявил, что будущим инженерам важнее получить хорошие баллы на ЕГЭ по математике, физике, информатике, а не по русскому языку.
Министерство высшего образования и науки РФ хочет с 2024 года сделать результаты ЕГЭ по русскому языку необязательными при поступлении на инженерные специальности и направления в вузах. Будут принимать по баллам за математику, физику и информатику, а русский язык останется как обязательный для прохождения аттестации: его достаточно будет сдать на тройку. Смолин инициативу поддерживает.
«Предложения министерства я бы поддержал. Баллы ЕГЭ по русскому языку менее важны для будущих инженеров, чем баллы математике, физике, информатике. Насколько я слышал, ведущие филологи на 100% ЕГЭ не сдают. Мне очень хочется, чтобы наша страна была грамотной в смысле русского языка, но есть исторический опыт. Раньше в технические вузы сочинение ставилось последним экзаменом, чтобы при хорошей сдаче экзаменов по математике, физике, можно было закрыть глаза на не самое совершенное сочинение. ЕГЭ – это не сочинение, не творческая работа, это гораздо хуже. Можно быть не очень грамотным, но сдать экзамен. Можно быть грамотным, но не очень успешно сдать ЕГЭ», - сказал Смолин.
Ранее депутат Госдумы, первый зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН заявил, что искусственный интеллект не должен заменять учителя при проверке сочинений, иначе это станет воплощением всех негативных последствий ЕГЭ.
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