«Не выйдут на линии»: Как проблемы с топливом отразятся на такси
Если тарифы на поездки в такси не будут увеличены, многим водителям придется работать себе в убыток, заявил НСН Евгений Грэк.
Водители такси заправляются каждый день, поэтому скачок цен на топливо без повышения тарифов на поездки заставит их работать в убыток, однако на формирование стоимости поездок в крупных городах существенно влияют агрегаторы, которых проблемы с горючим не касаются, рассказал НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Удорожание топлива приведет к росту цен на поездки в такси, так как именно затраты на горючее составляют большую часть расходов таксопарков и частных перевозчиков, пишет «Абзац» со ссылкой на экспертов отрасли. Из-за увеличения стоимости бензина рентабельность бизнеса резко снизится, а расплачиваться за это будут пассажиры. Грэк подчеркнул, что с необходимостью заправляться водители сталкиваются каждый день, поэтому рост стоимости бензина наиболее ярко заметен среди других профессиональных расходов.
«Техническое обслуживание размазано во времени, и кажется, что сегодня я пока машину поэксплуатирую, а завтра на запчасти откроется какой-то канал, появится дешевле или еще что-то изменится. Но с такими надеждами у нас часть водителей ушли с рынка. В то же время проблемы с топливом мы ежедневно ощущаем на своем кармане, поэтому перевозчики становятся более внимательны к своим расходам, и изменение цен возможно в краткосрочном периоде. Но, если говорить про крупные города, у нас цены регулирует монополия агрегаторов, и тут очень многое зависит от них. Если в какой-то момент водители просто перестанут появляться на линии, тогда агрегатор, возможно, перепишет ценники. А, возможно, будет пытаться изображать хорошую мину при плохой игре», — сказал собеседник НСН.
Он отметил, что сами агрегаторы от этой ситуации страдают в меньшей степени, так как в любом случае получают свою прибыль.
«Сколько бы ни стоила поездка, какие бы расходы ни нес перевозчик или исполнитель заказов, агрегаторы получают свой процент. Выполнил дурачок заказ, проехав "в минус", то есть потратив на топливо больше, чем стоит поездка, это его проблемы. У агрегаторов я проблем никаких не вижу, а вот у перевозчиков есть два варианта. Либо будут возвращаться к самостоятельным исполнениям заказов, и тогда у нас появятся заказы со стоянок, через собственные диспетчерские, будет какая-то конкуренция, это будет здорово. Либо они будут уходить с рынка, а это печально, потому что тогда стоимость поездок во всех сферах вырастет. Чем меньше конкуренция, тем меньше наличие водителей с автомобилями, тем больше стоимость поездок», — поделился мнением Грэк.
Специалист подчеркнул, что прогнозировать увеличение стоимости поездок сложно ввиду большого разброса цена на заправках.
«Цены на заправках варьируются, и разница доходит до 50%. На одних вообще топливо исчезло, на других какие-то заоблачные цены, третьи пытаются держать что-то ближе к тому, что было буквально недавно. Если водитель заправился на дорогой заправке, он будет дороже оценивать свой труд, чем если ему удалось постоять в очереди или найти заправку, которая не сильно меняла цену. Есть большие опасения, что произойдет та страшная штука на рынке, когда цены подняли, и что бы ни произошло, уже цены обратно не возвращаются. За эту неделю многие опытные водители стали вместо бензина АИ-95 заправлять АИ-92. Это чревато потенциальными расходами, потому что не все двигатели к этому готовы. Есть машины, которые это переносят, и если более аккуратно быть с разгонами, чтобы меньше детонация была, меньше перегрев двигателя, это вполне допустимо. А есть машины, которые не одобрят такое отношение в плане тех же катализаторов, которые приличных денег стоят. А дальше это либо дорогостоящая покупка катализатора, либо менее бережное отношение к экологии», — добавил он.
Ранее Евгений Грэк объяснял НСН, почему в таксопарках на сегодняшний день почти прекратился процесс обновления автомобилей.
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