Удорожание топлива приведет к росту цен на поездки в такси, так как именно затраты на горючее составляют большую часть расходов таксопарков и частных перевозчиков, пишет «Абзац» со ссылкой на экспертов отрасли. Из-за увеличения стоимости бензина рентабельность бизнеса резко снизится, а расплачиваться за это будут пассажиры. Грэк подчеркнул, что с необходимостью заправляться водители сталкиваются каждый день, поэтому рост стоимости бензина наиболее ярко заметен среди других профессиональных расходов.

«Техническое обслуживание размазано во времени, и кажется, что сегодня я пока машину поэксплуатирую, а завтра на запчасти откроется какой-то канал, появится дешевле или еще что-то изменится. Но с такими надеждами у нас часть водителей ушли с рынка. В то же время проблемы с топливом мы ежедневно ощущаем на своем кармане, поэтому перевозчики становятся более внимательны к своим расходам, и изменение цен возможно в краткосрочном периоде. Но, если говорить про крупные города, у нас цены регулирует монополия агрегаторов, и тут очень многое зависит от них. Если в какой-то момент водители просто перестанут появляться на линии, тогда агрегатор, возможно, перепишет ценники. А, возможно, будет пытаться изображать хорошую мину при плохой игре», — сказал собеседник НСН.