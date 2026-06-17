Сегодня действительно практически прекратился процесс обновления автомобилей в таксопарках, это происходит из-за принятых полумер и дополнительной нагрузки на бизнес. Об этом НСН заявил советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Таксопарки практически остановили процесс обновления автомобилей, при этом таксисты все чаще переходят в сервисы доставки. Об этом заявили участники конференции «Современное такси», сообщило издание «Известия». Грэк подтвердил, что сегодня обновление парка такси действительно перешло в стадию стагнации.

«Законы, которые лоббируются автопроизводителями и принимаются чиновниками для облегчения своей задачи, привели к тому, что у нас в отрасли такси наблюдается стагнация вместо легализации. Мы давно предупреждали о том, что если принимать полумеры и нагружать дополнительно бизнес, это переведет водителей в другие сферы и не облегчит пассажирам жизнь ни в плане безопасности, ни в плане стоимости поездок», — сказал Грэк.

Собеседник НСН добавил, что агрегаторы не занимались заменой автомобилей, работающих в такси.