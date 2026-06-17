В России объяснили, почему перестали обновляться автомобили такси
Чтобы помочь таксистам, необходимо отменить избыточные требования вроде цветовой идентификации, ввести индивидуальные разрешения для водителей и отказаться от избыточных проверок и налогов со стороны государства, сказал НСН Евгений Грэк.
Сегодня действительно практически прекратился процесс обновления автомобилей в таксопарках, это происходит из-за принятых полумер и дополнительной нагрузки на бизнес. Об этом НСН заявил советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Таксопарки практически остановили процесс обновления автомобилей, при этом таксисты все чаще переходят в сервисы доставки. Об этом заявили участники конференции «Современное такси», сообщило издание «Известия». Грэк подтвердил, что сегодня обновление парка такси действительно перешло в стадию стагнации.
«Законы, которые лоббируются автопроизводителями и принимаются чиновниками для облегчения своей задачи, привели к тому, что у нас в отрасли такси наблюдается стагнация вместо легализации. Мы давно предупреждали о том, что если принимать полумеры и нагружать дополнительно бизнес, это переведет водителей в другие сферы и не облегчит пассажирам жизнь ни в плане безопасности, ни в плане стоимости поездок», — сказал Грэк.
Собеседник НСН добавил, что агрегаторы не занимались заменой автомобилей, работающих в такси.
«Агрегаторы автомобили вообще не меняли, у них нет своих автомобилей и водителей. Та легализация, которую пытались сделать, не привела к желаемым результатам. Если мы отъедем от Москвы на сто километров, мы увидим огромное количество нелегального транспорта, который используется в перевозках. Это происходит по большей части благодаря нашим монополистам-агрегаторам, которые эти заказы передают на несертифицированные и необорудованные автомобили. Вместо того, чтобы поддержать тех, кто легализовался и делает что-то для легализации “белого” сектора, чтобы было понятно, на чем люди ездят, чтобы уменьшилось количество ДТП, чтобы за рулем сидели профессионалы, у нас придумывают какие-то списки, которые делают людей неконкурентоспособными. Кто-то закрывается, кто-то уходит в доставку, кто-то уходит в тень. Зачем это надо, непонятно», — подчеркнул эксперт.
В заключение Грэк пояснил, как государство могло бы помочь таксистам.
«Надо бы говорить о помощи водителям, ИП, предоставлять льготные лизинги, убрать некоторые пошлины и поборы за утилизацию. По спискам народ ничего не покупает, потому что чаще всего это будет нерентабельно. У нас хотят, чтобы водители покупали что-то за свой счет на деньги, которых у них нет, еще и стоимость тех автомобилей, которые попали в списки, местами повысилась: выбора нет — авось купят. Мы также ранее говорили о том, что надо обязательно отменить требования по цветам автомобилей. Человеку абсолютно не важна цветовая идентификация, поскольку 90% поездок заказываются через приложения. То, что не отменили цветовую идентификацию, приводит к дополнительным расходам таксистов, которые никому не нужны, кроме чиновников. Нужно отменить избыточные требования, сделать разрешение на человека, чтобы мы понимали, что нас обслуживает профессионал, и получить какую-то помощь от государства, чтобы оно хотя бы не напрягало проверками и безумными налогами», — подытожил он.
Ранее Грэк заявил, что если раньше автомобили в таксопарках заменяли каждые 3-4 года, то теперь в отдельных регионах можно встретить машины, которым 7-8 лет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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