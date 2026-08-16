В «Шереметьево» впервые за 1,5 года приземлился пассажирский рейс из Дамаска
В московском аэропорту «Шереметьево» впервые за более чем полтора года приземлился пассажирский рейс из Дамаска. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Согласно информации системы, Airbus A320 авиакомпании Syrian Airlines вылетел из сирийской столицы в 02:14 часа по местному времени и сел в московском аэропорту в 06:44 утра 16 августа.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции армии, а 8 декабря вошли в Дамаск. В январе 2025-го новым президентом Сирии во время переходного периода был объявлен Ахмед аш-Шараа. Все это время вплоть до сегодняшнего дня авиасообщение между Россией и Сирией было приостановлено.
Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в интервью НСН рассказал, что Сирии нужна Россия даже после смены власти, так как это шанс стать более независимой от Турции страной, поэтому российские базы останутся в регионе.
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