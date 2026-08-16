В «Шереметьево» впервые за 1,5 года приземлился пассажирский рейс из Дамаска

Согласно информации системы, Airbus A320 авиакомпании Syrian Airlines вылетел из сирийской столицы в 02:14 часа по местному времени и сел в московском аэропорту в 06:44 утра 16 августа.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции армии, а 8 декабря вошли в Дамаск. В январе 2025-го новым президентом Сирии во время переходного периода был объявлен Ахмед аш-Шараа. Все это время вплоть до сегодняшнего дня авиасообщение между Россией и Сирией было приостановлено.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в интервью НСН рассказал, что Сирии нужна Россия даже после смены власти, так как это шанс стать более независимой от Турции страной, поэтому российские базы останутся в регионе.