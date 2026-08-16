Рома Зверь: Группа больше не будут выпускать новые песни

Он подтвердил, что дискография коллектива завершена. В начале июля Зверь рассказал, что группа уходит в творческий отпуск на несколько лет. Концерт в «Лужниках» стал последним большим шоу на текущий момент.

Последний альбом «Зверей» вышел в 2024 году. Он называется «Фолк».

«Хочу сказать всем спасибо — всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике», - сказал певец со сцены «Лужников».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Роман Билык накопил 18 тысяч рублей долга по патентным и иным пошлинам.