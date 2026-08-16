В Домодедове после атаки БПЛА ВСУ обрушился склад на площади 56 тысяч квадратов

Уточняется, что возникшее на объекте возгорание удалось локализовать, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Политик добавила, что в результате атаки никто не пострадал. По словам Хрусталевой, к ликвидации последствий привлекли 78 спасателей и 22 единицы спецтехники.

Она добавила, что в результате атаки ВСУ повреждения получили жилые дома и автомобили. Отмечается, что в нескольких зданиях выбиты стекла, повреждены кровли и фасады — всего по 21 адресу. До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил, что в Домодедове загорелся склад с медикаментами, а также повреждены несколько жилых домов.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что количество человек, погибших в результате ночной атаки украинских беспилотников на регион, увеличилось до пяти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».