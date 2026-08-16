Россиянин Махачев одолел Гэрри и установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата

«Мы, Россия, доказали, что мы номер один в мире! Все рекорды мы побьем!» - сказал сам Махачев.

До него никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях. За свою профессиональную карьеру 34-летний спортсмен одержал 29 побед и потерпел лишь одно поражение. До этого он владел чемпионским поясом UFC в легком весе.

Ранее Ислам Махачев подтвердил свой переход в полусредний вес из легкого после победы австралийца Джека Деллы Маддалены над американцем Белалом Мухаммадом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».