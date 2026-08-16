Россиянин Махачев одолел Гэрри и установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал победу над ирландским спортсменом Иэном Мачадо Гэрри, установив новый рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по числу побед подряд. Об этом сообщает UFC Eurasia.
Поединок прошел в рамках турнира UFC 330 в Филадельфии в США 16 августа.
Россиянин Махачев, у которого был чемпионский пояс в полусреднем весе, впервые провел его защиту, одержав победу единогласным решением судей. Благодаря такому результату боец превзошел достижение бразильского спортсмена Андерсона Силвы и стал обладателем абсолютного рекорда UFC по количеству побед подряд. Теперь на счету Махачева 17 выигранных боев кряду.
«Мы, Россия, доказали, что мы номер один в мире! Все рекорды мы побьем!» - сказал сам Махачев.
До него никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях. За свою профессиональную карьеру 34-летний спортсмен одержал 29 побед и потерпел лишь одно поражение. До этого он владел чемпионским поясом UFC в легком весе.
Ранее Ислам Махачев подтвердил свой переход в полусредний вес из легкого после победы австралийца Джека Деллы Маддалены над американцем Белалом Мухаммадом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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