Воробьев: При ночной атаке ВСУ на Подмосковье погиб пожилой мужчина

В Подмосковье в результате ночной атаки БПЛА ВСУ погиб пожилой мужчина, еще три человека получили ранения. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, погибшим оказался 83-летний мужчина из Раменского муниципального округа. Политик уточнил, что украинский дрон упал на территорию частного дома.

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«Мои искренние соболезнования родным и близким», - сказал Воробьев.

Он также добавил, что в Подольске при атаке ВСУ пострадали три человека. Политик уточнил, что в Климовске медпомощь понадобилась водителю грузового авто, так как мужчина получил ранение кисти. Еще один человек получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», а жительница поселка Железнодорожный — ранение плеча. При этом губернатор отметил, что жизни пострадавших ничего не угрожает, всем оказывается необходимая медпомощь.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Подольске при ночной атаки БПЛА ВСУ загорелся склад Wildberries, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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