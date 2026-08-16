Собянин: При атаке БПЛА ВСУ в районе МКАД пострадали 3 человека
В результате ночной атаки беспилотников ВСУ, летевших на Москву, в районе МКАД пострадали три человека. Об этом в своем канале в «Максе» написал столичный мэр Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил политик.
При этом Собянин уточнил, что с вечера 15 августа до 06:30 утра 16-го в сторону региона летели 600 украинских беспилотников. Мэр рассказал, что 201 из них был уничтожен в Московском регионе.
Ранее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева объявила, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ в городе обрушилось складское помещение площадью 56 тысяч квадратных метров на территории производственно-логистического комплекса «Северное Домодедово», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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