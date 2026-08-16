Собянин: При атаке БПЛА ВСУ в районе МКАД пострадали 3 человека

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ, летевших на Москву, в районе МКАД пострадали три человека. Об этом в своем канале в «Максе» написал столичный мэр Сергей Собянин.

ВСУ совершили одну из крупнейших атак на Москву

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил политик.

При этом Собянин уточнил, что с вечера 15 августа до 06:30 утра 16-го в сторону региона летели 600 украинских беспилотников. Мэр рассказал, что 201 из них был уничтожен в Московском регионе.

Ранее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева объявила, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ в городе обрушилось складское помещение площадью 56 тысяч квадратных метров на территории производственно-логистического комплекса «Северное Домодедово», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ВСУМКАДПострадавшиеБеспилотникиСергей Собянин

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