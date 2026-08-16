Собянин: При атаке БПЛА ВСУ в районе МКАД пострадали 3 человека

Один человек погиб и девять ранены при ударе по автобусу в Белгородской области

Россия в июне увеличила поставки рыбы в ЕС

Новое землетрясение произошло у берегов Индонезии

Число аварий с пьяными водителями в РФ сократилось вдвое за 20 лет число

Россиянки выиграли ЧМ по художественной гимнастике в командном многоборье