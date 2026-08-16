При атаке БПЛА ВСУ в Подольске загорелся склад WB

В подмосковном городе Подольск в результате ночной атаки БПЛА ВСУ загорелся склад компании Wildberries. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Аналитик: Восстановление складов и инфраструктуры Wildberries может обойтись в 279 млрд рублей

Речь идет об объекте, расположенном на территории индустриального парка «Коледино». Уточняется, что в результате атаки там начался пожар. Однако политик сообщил, что сотрудники компании были эвакуированы, никто не пострадал.

В пресс-службе организации подтвердили возгорание на логистическом объекте в Подольске. Отмечается, что на месте работают пожарные расчеты. В RWB рассказали, что прием и отгрузку товаров будут производить на других объектах.

Ранее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ обрушилось складское помещение площадью 56 тысяч квадратных метров на территории производственно-логистического комплекса «Северное Домодедово», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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