При атаке БПЛА ВСУ в Подольске загорелся склад WB

Речь идет об объекте, расположенном на территории индустриального парка «Коледино». Уточняется, что в результате атаки там начался пожар. Однако политик сообщил, что сотрудники компании были эвакуированы, никто не пострадал.

В пресс-службе организации подтвердили возгорание на логистическом объекте в Подольске. Отмечается, что на месте работают пожарные расчеты. В RWB рассказали, что прием и отгрузку товаров будут производить на других объектах.

Ранее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ обрушилось складское помещение площадью 56 тысяч квадратных метров на территории производственно-логистического комплекса «Северное Домодедово», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».