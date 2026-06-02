При этом собеседник НСН подчеркнул, что условия на рынке таксоперевозок нередко подталкивают водителей к уходу в тень.

«У нас отрасль зарегулирована в плане нелепых требований в отношении цветов автомобилей, но абсолютно не регулируется в отношении потребителей и самого исполнителя. Эти полумеры приводят к тому, что никому непонятно, как и зачем это соблюдать. Люди уходят в тень либо меняют профессию. У нас также есть один крупный агрегатор, который все захватил. Антимонопольная служба это признает, но никакого регулирования не происходит. Львиная доля доходов водителей достается этому агрегатору. Официально компания говорит, что является не работодателем, а партнером, водителей принимают и увольняют с помощью сервисов. Компании, которые напрямую взаимодействовали с водителями, проверяли людей при найме, ушли с рынка. Остался работодатель, которой работодателем не признан, соответственно фактически ответственности не несет. Понятно, что водителям все это надоело, и они уходят», - отметил Грэк.

Ранее сообщалось, что правительство России займется проработкой возможности отключать таксистов от электронных заказов за систематические либо грубые нарушения ПДД или законодательства либо за отработку максимального допустимого времени, чтобы не создавать угрозу безопасности, напоминает «Радиоточка НСН».

