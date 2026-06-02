«Водителям надоело!»: Почему таксопарки остались без таксистов и новых машин
Действующее регулирование таксоперевозок приводит к оттоку водителей из отрасли, что приводит к простою автомобилей, рассказал НСН Евгений Грэк.
Если раньше автомобили в таксопарках заменяли каждые 3-4 года, то теперь в отдельных регионах можно встретить машины, которым 7-8 лет, заявил в беседе с НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Длительная неопределенность окончательного списка локализованных моделей для работы в такси привела к тому, что в 2025 году обновление парка такси практически остановилось, пишут «Известия». По данным издания, об этом сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Координационного совета «Общероссийского народного фронта» по развитию транспорта Илья Зотов. По его словам, на фоне нехватки водителей, уходящих в менее зарегулированную сферу доставки, около 20-30% автомобилей таксопарков сегодня простаивают. Грэк отметил, что в некоторых российских регионах средний возраст автомобиля в такси – 7-8 лет, чего раньше не было.
«Если в городе нет дотаций от государства и региональных властей, то средний возраст автомобилей в такси – 7-8 лет. В более крупных городах, где есть какая-то поддержка, автомобилям 3-6 лет. Раньше автомобиль в таксопарках менялся каждые 3-4 года. На одном автомобиле работало несколько человек, в большинстве таксопарков была большая текучка. Качество водителей было послабее, износ автомобилей больше, больше пробеги. С текущими законами смена автомобилей происходит гораздо реже», - рассказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что условия на рынке таксоперевозок нередко подталкивают водителей к уходу в тень.
«У нас отрасль зарегулирована в плане нелепых требований в отношении цветов автомобилей, но абсолютно не регулируется в отношении потребителей и самого исполнителя. Эти полумеры приводят к тому, что никому непонятно, как и зачем это соблюдать. Люди уходят в тень либо меняют профессию. У нас также есть один крупный агрегатор, который все захватил. Антимонопольная служба это признает, но никакого регулирования не происходит. Львиная доля доходов водителей достается этому агрегатору. Официально компания говорит, что является не работодателем, а партнером, водителей принимают и увольняют с помощью сервисов. Компании, которые напрямую взаимодействовали с водителями, проверяли людей при найме, ушли с рынка. Остался работодатель, которой работодателем не признан, соответственно фактически ответственности не несет. Понятно, что водителям все это надоело, и они уходят», - отметил Грэк.
Ранее сообщалось, что правительство России займется проработкой возможности отключать таксистов от электронных заказов за систематические либо грубые нарушения ПДД или законодательства либо за отработку максимального допустимого времени, чтобы не создавать угрозу безопасности, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АКОРТ: Базовый набор продуктов в мае подешевел на 11,4%
- Песков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной
- В Берлине в ДТП с трамваем пострадали 20 человек
- Песков: Киев уничтожал колледж в Старобельске намеренно
- «Военных хватает»: Генерал Соболев опроверг, что Минобороны готовит мобилизацию
- Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей
- Работать не будет: Почему связь 5G станет проблемой для пользователей
- Отработка целей: Чем ответит Россия на ядерное оружие США в Европе
- Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС
- «Моего Зверева купили!»: Никас Сафронов признался, что подделывал картины