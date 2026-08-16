МО: ВС РФ освободили Кудиевку и Першомарьевку

Российские военные взяли под контроль Кудиевку в Харьковской области и Першомарьевку в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого населенного пункта приняли участие подразделения группировки войск «Север», второго — «Южной» группировки. До этого в ведомстве объявили о взятии под контроль населенного пункта Рыбальское в Запорожской области.

Ранее в МО рассказали, что ВС РФ поразили предприятия военной промышленности в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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