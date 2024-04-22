Депутат ГД Аксаков призвал дифференцировать по регионам ставку семейной ипотеки

Повышение ставки по семейной ипотеке до 12% окажется неподъемной ношей для регионов с низкими зарплатами, сказал НСН Анатолий Аксаков.

Процентную ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать в зависимости от платежеспособности населения, регионы с низкими доходами не смогут позволить себе ставку в 12%. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее издание «Известия» сообщило, что российские власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет, она будет действовать с 1 июля 2024 года. По словам источников издания, только со ставкой в 12% можно сделать программу более целевой, чтобы семейную ипотеку брали нуждающиеся, а не желающие инвестировать. Аксаков выразил обеспокоенность, что повышенная ставка подойдет не для всех регионов.

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«В российских регионах неодинаковая платежеспособность. Для Москвы и Подмосковья, возможно, это подъемная ставка, но есть регионы, где у людей заработная плата намного ниже, им тяжело будет обслуживать такую высокую ставку. Должна быть дифференциация в зависимости от платежеспособности населения в том или ином регионе. Надо найти какую-то формулу, которая позволяет людям в регионах с относительно низкими доходами иметь возможность получить кредит и за счет возможности обслуживания кредита приобретать жилье в ипотеку. Тем более, если это касается многодетных семей», — сказал Аксаков.

Ранее доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько заявил, что к началу лета 2024 года количество отказов в выдаче ипотеки увеличится на 25-30%.

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