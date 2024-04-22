Депутат ГД Аксаков призвал дифференцировать по регионам ставку семейной ипотеки

Процентную ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать в зависимости от платежеспособности населения, регионы с низкими доходами не смогут позволить себе ставку в 12%. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее издание «Известия» сообщило, что российские власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет, она будет действовать с 1 июля 2024 года. По словам источников издания, только со ставкой в 12% можно сделать программу более целевой, чтобы семейную ипотеку брали нуждающиеся, а не желающие инвестировать. Аксаков выразил обеспокоенность, что повышенная ставка подойдет не для всех регионов.