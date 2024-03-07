Экономист предрек падение выдачи ипотеки в России в два раза

Снижение выдачи ипотеки в начале года до четырехлетнего минимума аналитик связал с высокими ставками по рыночной ипотеке, которые доходят до 25%. Также он напомнил об ужесточении требований Центробанка к заемщикам.

Кроме того, полагает Лобода, дополнительное давление на рынок недвижимости окажет отмена программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года. Возобновления роста спроса на жилищные кредиты экономист призвал ждать после смягчения денежно-кредитной политики.

«Но это произойдет не ранее середины осени текущего года», - цитирует эксперта «Газета.Ru».

Министерство финансов России 4 марта объявило о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года. Для семей с детьми до шести лет будет действовать ставка 6% на новое жилье, напоминает «Радиоточка НСН».

