СМИ: в России обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке

Она может увеличиться до 12% для семей с детьми старше шести лет. Это один из вариантов, который обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года.

Возможное повышение выглядит логичным, поскольку ставка ниже не позволила бы добиться того, чтобы семейная ипотека стала более целевой. Необходимо, чтобы такую ипотеку брали именно те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не желающие вложиться в недвижимость для получения прибыли.

Ранее стало известно, что к концу 2024 года доля квартир, которые россияне покупают, делают ремонт и перепродают, может вырасти до 38%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

