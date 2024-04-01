Экономист спрогнозировал резкий рост числа отказов россиянам в ипотеке

По его мнению, к июню банки перестанут одобрять до 86% заявок. Финансовые организации стремятся снизить риски и сформировать более качественный кредитный портфель, объяснил Шедько.

«Затем доля отказов, скорее всего, начнет снижаться и стабилизируется к концу 2024 года», - цитирует эксперта «Газета.Ru».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила завершить программу льготной ипотеки летом 2024 года. При этом регулятор поддерживал более адресные программы жилищного кредитования, передает «Радиоточка НСН».

