Экономист спрогнозировал резкий рост числа отказов россиянам в ипотеке
К началу лета 2024 года количество отказов в выдаче ипотеки увеличится на 25-30%, считает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.
По его мнению, к июню банки перестанут одобрять до 86% заявок. Финансовые организации стремятся снизить риски и сформировать более качественный кредитный портфель, объяснил Шедько.
«Затем доля отказов, скорее всего, начнет снижаться и стабилизируется к концу 2024 года», - цитирует эксперта «Газета.Ru».
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила завершить программу льготной ипотеки летом 2024 года. При этом регулятор поддерживал более адресные программы жилищного кредитования, передает «Радиоточка НСН».
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