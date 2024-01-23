«Не вожделеть»: Россиянам посоветовали не покупать авто после чиновников
Ян Хайцеэр заявил НСН, что не стоит покупать списанные служебные автомобили, так как они активно и долго эксплуатировались.
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в эфире НСН рассказал, что произойдет со служебными иномарками различных ведомств после решения заменить автопарк на российские автомобили.
Ранее «Парламентская газета» сообщила, что старые автомобили служебного автопарка Госдумы продают на открытых аукционных торгах. Так, в управделами президента РФ замене подлежат до четверти автомобилей – в основном марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска. Ян Хайцеэр предупредил, что лучше не покупать ведомственные автомобили.
«Старые автомобили из автопарка Госдумы, которые отъездили свое, продаются, а деньги с продажи поступают в бюджет. Их либо продадут, либо они настолько придут в негодность, что продавать будет нечего. В таком случае будут продаваться просто кузова на колесах. Полностью списанный автомобиль реализуют по коммерческой цене. Они далеко не новые, некоторые по 10 и более лет ездят. Как-то вожделеть этот автомобиль не имеет смысла. У них большие пробеги, они активно эксплуатируются. Да, хорошо обслуживаются, но автомобиль все равно с годами стареет и приходит в негодность, а со временем превращается в груду металла, это естественный процесс жизнедеятельности», - сказал собеседник НСН.
По его словам, руководящие чины в Госдуме уже получили автомобили Aurus, что является хорошей заменой Mercedes или BMW.
«В автопарке Госдумы были Ford Focus, Ford Mondeo, BMW 5, BMW 7, Mercedes S-Class. В общем, была достаточно разнообразная гамма автомобилей. Уже заменили автомобили высшего состава Госдумы, они получили Aurus, что является очень даже хорошей заменой. С другими заменами все уже гораздо сложнее. Как я понимаю, автопарк будет меняться по мере выхода автомобилей в утиль. Уже закуплено множество автомобилей Lada Vesta. Это так называемые авто свободного пользования, когда по заявке депутат получает такую машину. Правда, есть уже неприятная история, когда при ДТП Vesta разбилась всмятку, что тогда озадачило депутатов. Но делать нечего, придется пересаживаться на новые автомобили, отказываясь от прекрасных авто», - заключил эксперт.
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в свою очередь наотрез отказался рассуждать о дальнейшей судьбе "госдумовских" иномарок, гордо и не в первый раз подчеркнув преимущества своего служебного «Москвича».
«Даже не хочу знать, как хотят продавать старые автомобили Госдумы! Нам что давали, мы на том и ездили. Знаю только, что председатели комитетов ездили на BMW. Я с октября месяца езжу на «Москвич 6». Я забрал на испытание «Москвич», каждый месяц отчитываюсь, никаких недостатков не заметил», - сказал депутат.
Ранее компания «Москвич» объявила цены на лифтбек «Москвич 6». Новые автомобили появятся у дилеров в ближайшее время, старт продаж начнется до конца месяца. Автомобиль можно будет купить в двух комплектациях – «Комфорт» и «Бизнес». Стоимость машины составит 2,6 и 2,8 миллиона рублей соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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