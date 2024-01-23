«Не вожделеть»: Россиянам посоветовали не покупать авто после чиновников

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что старые автомобили служебного автопарка Госдумы продают на открытых аукционных торгах. Так, в управделами президента РФ замене подлежат до четверти автомобилей – в основном марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска. Ян Хайцеэр предупредил, что лучше не покупать ведомственные автомобили.

«Старые автомобили из автопарка Госдумы, которые отъездили свое, продаются, а деньги с продажи поступают в бюджет. Их либо продадут, либо они настолько придут в негодность, что продавать будет нечего. В таком случае будут продаваться просто кузова на колесах. Полностью списанный автомобиль реализуют по коммерческой цене. Они далеко не новые, некоторые по 10 и более лет ездят. Как-то вожделеть этот автомобиль не имеет смысла. У них большие пробеги, они активно эксплуатируются. Да, хорошо обслуживаются, но автомобиль все равно с годами стареет и приходит в негодность, а со временем превращается в груду металла, это естественный процесс жизнедеятельности», - сказал собеседник НСН.