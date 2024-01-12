СМИ: Lada Vesta, недавно переданная в автопарк Госдумы, попала в аварию
Один из автомобилей Lada Vesta, которые недавно были переданы в автопарк Государственной Думы, попал в аварию. Об этом сообщило «Осторожно Media» со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
Отмечается, что машина попала в аварию 11 января и «смялась в гармошку». Согласно данным, водитель жив, в аварии не было его вины.
Указывается, что водителя «ударили сзади», после чего он врезался в «Газель». В результате у Lada Vesta вылетели фары и «надулись» передние крылья. Источник назвал автомобиль небезопасным.
Ранее, 11 января, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что компания поставила свыше 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Государственной Думы. При этом он отметил, что от Госдумы есть предзаказ на Lada Aura, которая будет запущена в серийное производство в сентябре, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru