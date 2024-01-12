Депутат Леонов о Lada Vesta: абсолютно безопасных машин нет в природе

Ранее стало известно, что один из автомобилей Lada Vesta, которые недавно были переданы в автопарк Государственной Думы, попал в аварию.

Депутат также заявил, что продолжит ездить на служебной Lada Vesta, так как «от ДТП никто не застрахован».

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН заявил, что вопросов к безопасности российских автомобилей очень много, однако чиновникам нужно ездить на тех же авто, на которых ездят обычные россияне.

