Депутат Леонов о Lada Vesta: абсолютно безопасных машин нет в природе

Депутат Госдумы Олег Леонов заявил, что автомобили Lada Vesta не опасны. Об этом он рассказал «Газете.Ru», комментируя недавнюю новость о ДТП с думской машиной.

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Ранее стало известно, что один из автомобилей Lada Vesta, которые недавно были переданы в автопарк Государственной Думы, попал в аварию.

Депутат также заявил, что продолжит ездить на служебной Lada Vesta, так как «от ДТП никто не застрахован».

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН заявил, что вопросов к безопасности российских автомобилей очень много, однако чиновникам нужно ездить на тех же авто, на которых ездят обычные россияне.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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