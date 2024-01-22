Управделами президента РФ приобрело 105 Lada Vesta для чиновников

Управление делами президента России на исходе 2023 года приобрело 105 автомобилей Lada Vesta, информирует ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. Закупка проведена во исполнение указания президента РФ Владимира Путина о приоритетном использовании отечественных машин для обслуживания федеральных чиновников.

Как уточнили в Управделами, сначала будут заменяться транспортные средства, которые уже выработали свой эксплуатационный ресурс. Эти автомобили будут выставляться для продажи на открытые аукционы.

Российский президент в сентябре 2023 года официально поручил выработать до 1 февраля 2024 года меры приоритетного использования чиновниками отечественных машин. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство промышленности и торговли рекомендовало для этих целей авто марок Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval, собранных на территории РФ.

