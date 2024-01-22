«Всего два варианта!»: Как избежать покупки автомобиля со скрученным пробегом
Александр Казаченко заявил НСН, что доля подержанных автомобилей со скрученным пробегом составляет 60%.
В России доля подержанных автомобилей со скрученным пробегом составляет 60%, за это никто не несет ответственность, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в интервью НСН.
Ранее в РОАД оценили долю подержанных автомобилей с фальсифицированным пробегом в 35%. Доля машин со скрученным километражом в 2023 году была выше всего на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей. Казаченко напомнил, что в России подобные схемы выпадают из правого регулирования.
«У нас не 35%, а процентов 60 со скрученным пробегом, 35% - это очень мало. У нас в стране никакого наказания за это нет. Если в Европе примут автомобиль со скрученным пробегом, узнают, кто продал его таким, возбудят уголовное дело. Там исполнитель сядет, ему три года дадут, а компания заплатит штраф до 5 тысяч евро. У нас вообще никто за это не отвечает. Вам никто не поможет в таком случае. Нам нужно правовое регулирование в этой области», - предупредил он.
В связи с этим Казаченко рассказал, как не совершить ошибку при покупке машины. Он призвал обращаться за отчетом по автомобилю в специальные компании.
«Первый триггер – это диагностическая карта. Сейчас это стало необязательным. Раньше нельзя было получить полис ОСАГО, пока не пройдешь государственный техосмотр (ГТО). В ГТО выдавали эти карты, в которой указан пробег. Это информация есть у многих компаний, которые занимаются предоставлением отчетов по автомобилям. Первый вариант – это обратиться в такую компанию, проверить пробеги. Второй вариант – визуально определить, посмотреть, как педали стерты, как руль стерт, посмотреть на все компоненты», - заключил собеседник НСН.
За скрученный пробег авто могут начать сажать на три года, заявил ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, передает «Радиоточка НСН». По словам авторов инициативы, нарушителям может грозить штраф до 300 тысяч рублей, а за неоднократное правонарушение — тюремный срок.
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