«Всего два варианта!»: Как избежать покупки автомобиля со скрученным пробегом

В России доля подержанных автомобилей со скрученным пробегом составляет 60%, за это никто не несет ответственность, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в интервью НСН.

Ранее в РОАД оценили долю подержанных автомобилей с фальсифицированным пробегом в 35%. Доля машин со скрученным километражом в 2023 году была выше всего на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей. Казаченко напомнил, что в России подобные схемы выпадают из правого регулирования.