В последние годы число жалоб жильцов на новостройки выросло, так как застройщики из-за сложной экономической ситуации вынуждены ужимать расходы, нередко допускают нарушения, а чтобы увеличить прибыль навязывают свои обслуживающие компании и даже интернет-провайдеров, объяснила НСН эксперт в недвижимости Анна Писанкова.

Две трети отзывов о российских новостройках оказались негативными: жильцы жалуются на качество строительства, работу управляющих компаний, отсутствие шумоизоляции и нехватку парковок, передают «Известия» со ссылкой на специалистов. В материале отмечается, что количество недовольных в крупных городах практически одинаковое — показатели различаются на несколько процентов. Это говорит о том, что многие проблемы носят не локальный, а системный характер.