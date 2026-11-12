Экономят на всём: Какие «косяки» допускает застройщик при строительстве жилья
Заранее предугадать, какие проблемы могут возникнуть с жильем в новостройке, практически невозможно, заявила НСН Анна Писанкова.
В последние годы число жалоб жильцов на новостройки выросло, так как застройщики из-за сложной экономической ситуации вынуждены ужимать расходы, нередко допускают нарушения, а чтобы увеличить прибыль навязывают свои обслуживающие компании и даже интернет-провайдеров, объяснила НСН эксперт в недвижимости Анна Писанкова.
Две трети отзывов о российских новостройках оказались негативными: жильцы жалуются на качество строительства, работу управляющих компаний, отсутствие шумоизоляции и нехватку парковок, передают «Известия» со ссылкой на специалистов. В материале отмечается, что количество недовольных в крупных городах практически одинаковое — показатели различаются на несколько процентов. Это говорит о том, что многие проблемы носят не локальный, а системный характер.
Писанкова подтвердила, что число жалоб жильцов за последнее время увеличивается.
«Качество постройки и особенно дальнейшее обслуживание застройщиков страдает. Всегда есть жалобы на управляющие компании, потому что дорогие тарифы, но обслуживание, не соответствуют этим тарифам. Это связано с тем, что застройщики навязывают свою управляющую компанию, чтобы дальше зарабатывать на доме, а исполняют свои обязанности плохо в итоге. Многие жалуются на шум из-за плохой шумоизоляции. Плохая шумоизоляция есть почти во всех квартирах, где есть чистовая отделка, потому что люди не делают ремонт, а заселяются в тот вариант, который сделал застройщик. Если мы говорим о черновой отделке или о предчистовой отделке, застройщики допускают "косяки", например, при монтаже окон и даже в конструктивных элементах. Даже есть такое, что в доме навязывается один интернет-провайдер. Например, была ситуация по крупному московскому застройщику. Федеральная антимонопольная служба обязала его провести еще как минимум одного провайдера, потому что страдало качество интернета во всех домах застройщика. И они провели, но в итоге оказалось, что это аффилированное лицо того же интернет-провайдера, и осталась такая же стоимость и такое же плохое качество услуг», — рассказала собеседница НСН.
Она отметила, что на это влияет экономическая ситуация, из-за которой застройщики находятся в сложном положении и вынуждены экономить, однако это не снимает с них ответственности.
«Сложная экономическая ситуация, которая складывается в стране, влияет на маржинальность застройщиков, процентные ставки высокие, они вынуждены на всем экономить. С одной стороны, и их можно понять, но с другой стороны, и потребителя тоже можно понять, ведь за большие деньги они покупают некачественное жилье», — отметила Писанкова.
Она добавила, что заранее предугадать потенциальные проблемы бывает крайне сложно, а иногда жильцам и вовсе приходится обращаться в суд.
«Обратить внимание на проблемы при покупке или выборе жилья, при получении ключей очень сложно, потому что мы не покупаем готовую квартиру, мы не можем проверить ее физические свойства. Застройщики продают нам только рендеры и мечту о собственной квартире, а каким будет по факту итоговый продукт, мы не знаем. Даже у одного застройщика может быть дом в первой очереди хороший, а все остальные — плохие. По факту никак это не проверить, только изучая отзывы, общаясь с соседями и делая предположения. Мы всегда с клиентами берем профессиональных приемщиков, которые проверяют все углы, неровности, то есть качество ремонта. Если что-то возможно исправить, застройщики исправляют, в противном случае подаем в суд», — рассказала эксперт.
Ранее Анна Писанкова объясняла НСН, почему застройщики не предлагают скидки и другие выгодные условия покупателям даже с учетом падения спроса на новостройки.
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