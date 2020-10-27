Онищенко: не делайте фетиш из роста заболевших COVID-19

Депутат Госдумы в эфире НСН отметил, что меры предосторожности остаются одинаковыми при любом количестве заболевших коронавирусом.

За последние сутки в России коронавирусом заразились 17 347 человек. Это максимум с начала пандемии.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с НСН подчеркнул, что меры предосторожности остаются одинаковыми при любом количестве заболевших.

Коронавирус был выявлен у 91 депутата Госдумы

«Рост идет, и он будет продолжаться. И фетиш из этого делать не надо. Пять тысяч, семнадцать или двадцать – у нас с вами одни и те же меры», – отметил он.

Кроме того, Онищенко в эксклюзивном интервью НСН назвал бессимптомных носителей коронавируса наиболее опасными для окружающих.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусГосдумаГеннадий Онищенко
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