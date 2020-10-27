Онищенко: не делайте фетиш из роста заболевших COVID-19

За последние сутки в России коронавирусом заразились 17 347 человек. Это максимум с начала пандемии.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с НСН подчеркнул, что меры предосторожности остаются одинаковыми при любом количестве заболевших.