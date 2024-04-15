В Казахстане более 111 тысяч человек эвакуировали из-за паводков
Более 111 тысяч человек эвакуировали из ряда населенных пунктов Казахстана из-за паводковой ситуации. Об этом заявил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Ерасыл Сайпаш, передает ТАСС.
«С начала паводкового периода спасены 111 194 человека, из них 39 222 ребенка», — указал офицер.
Около 6,8 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения, 11 950 жителей вернулись домой. В Казахстане подтоплены 5 411 частных домов, 2 035 дачных домов, 1 607 придворовых территорий.
В восьми регионах республики действует режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Специалисты проводят аварийно-спасательные работы, в них задействованы свыше 33 тысяч человек, 4 тысячи единиц техники, 17 воздушных судов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru