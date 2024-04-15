«Рекордные затопления и ЧС»: Весенний паводок наступает на Курган и Тюмень
Подтопления фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане. В ряде регионов проводится эвакуация в ожидании пика воды.
Весенний паводок продолжает наступать на российские регионы. Наиболее сложная ситуация по-прежнему отмечается в Оренбургской области (там введен режим ЧС федерального значения).
Неблагоприятную паводковую обстановку прогнозируют также в Курганской области. К приходу воды готовится и Тюменская область. Также подтопления фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане.
Есть угроза ЧС по паводку в Новосибирской области на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
По последним данным, более 80 человек эвакуированы из сел под Томском из-за паводка. 12 человек, в том числе трое детей, размещены в ПВР. Об этом сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус. По его данным, в зоне затопления находятся 93 приусадебных участка и 138 домов.
В Курганской и Тюменской областях готовятся к паводку, который, по прогнозам, превысит исторический максимум.
В Тюменской области из-за паводка начали эвакуировать жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки Ишим. 14 апреля жителей начали переселять в пункты временного размещения.
Заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов сообщил, что к контролю за паводковой ситуацией в регионе привлечена авиация, и проведенный облет «пока не выявил проблемных участков».
«Сейчас на реке Ишим в данных населенных пунктах обстановка спокойная, однако, по прогнозам, большая вода может прийти уже в ближайшие дни. Пункты временного размещения готовы принять граждан», — заявил он.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за последние сутки поднялся на 140 см, до 631 см, подсчитали местные власти. По данным правительства региона, в ближайшее время вода может подняться до 9-10 м — выше, чем при наводнении в 1994 году. Пик ожидается примерно к 15 апреля.
По прогнозу МЧС, затопление из-за паводка грозит 62 населенным пунктам Курганской области, в зону подтопления могут попасть почти 19 тыс. человек. В регионе действует режим ЧС областного масштаба.
Накануне Губернатор Шумков сообщил, что вода прибывает быстро, и вскоре энергетикам придется поэтапно отключать электричество.
Он призвал жителей подтопленных районов как можно скорее эвакуироваться, забрав с собой документы и ценные вещи, так как ситуация может резко ухудшиться.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что ущерб от паводка в регионе, по предварительным данным, превысил 40 млрд рублей.
Денежные средства на восстановление пострадавших от паводка регионов будут выделены незамедлительно. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
На совещании по ликвидации последствий паводков, которое провёл президент РФ Владимир Путин, он отметил, что расчёты уже готовятся.
«Ресурсы в резервном фонде есть», - заключил Силуанов.
Заслуженный строитель России, заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус в интервью НСН рассказал, насколько серьезными для пострадавших домов станут последствия наводнения в Оренбургской области и насколько сложно будет восстанавливать их после катаклизма.
По всей видимости, заявил собеседник НСН, отделочные материалы в домах будут утрачены.
«Надо понять, сколько времени дома простояли в воде. Если это длительное нахождение, то на 90-95% можно говорить о полной утрате обоев, паркета, других отделочных материалов, которые не могут находиться под водой. Не забудем, что стандартный дом состоит из несущих и ограждающих конструкций. Если несущие конструкции выполнены из металла или из бетона, то им не сильно повредят несколько дней намокания, если же несущие конструкции деревянные (это касается 90-95% современных коттеджей), то им может быть нанесен урон в зависимости от того, как долго стоит вода и были ли какие-то дефекты в этих конструкциях. Ограждающие конструкции, вероятнее всего, пострадают: фасады, как правило, бывают многослойные, в этом случае, вероятнее всего, будет отслоение наружного слоя», — сказал Лапидус.
В заключение Лапидус заявил, что возвращаться в свои дома жители могут сразу после того, как уйдет вода, но приступать к ремонту можно будет тогда, когда уровень влажности приблизится к нормальному.
При этом реки в российских регионах после паводка не смогут очистить от загрязнений, подобные мощности отсутствуют, заявил научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН.
«Процедуры такой мощности (очистные процедуры рек – ред. НСН) сейчас мы проводить не умеем. Все это вымывается дальше, попадает в моря и океаны. Очищать речку… Мы Волгу не можем до конца очистить, сколько лет уже пытаемся. Нужно понимать, что лишь малую речку можно очистить. Если хочется удостовериться, то можно будет вызвать мобильную полевую лабораторию, найти в интернете, которая приедет и замерит в любом прудике содержание чего-либо, чтобы проверить, можно ли купаться. Это именно частная инициатива… Слишком большие масштабы», – сказал Акшинцев.
Эколог отметил, что из-за паводка огромное количество мусора и удобрений вымываются из почв, попадая в реки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru