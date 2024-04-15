«Рекордные затопления и ЧС»: Весенний паводок наступает на Курган и Тюмень

Весенний паводок продолжает наступать на российские регионы. Наиболее сложная ситуация по-прежнему отмечается в Оренбургской области (там введен режим ЧС федерального значения).

Неблагоприятную паводковую обстановку прогнозируют также в Курганской области. К приходу воды готовится и Тюменская область. Также подтопления фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане.

Есть угроза ЧС по паводку в Новосибирской области на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

По последним данным, более 80 человек эвакуированы из сел под Томском из-за паводка. 12 человек, в том числе трое детей, размещены в ПВР. Об этом сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус. По его данным, в зоне затопления находятся 93 приусадебных участка и 138 домов.

В Курганской и Тюменской областях готовятся к паводку, который, по прогнозам, превысит исторический максимум.