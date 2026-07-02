«Удобный, но опасный»: В Госдуме обсуждают регулирование ИИ для детей

Норвегия почти полностью запретит использование генеративного ИИ для школьников от 6 до 13 лет, чтобы сосредоточиться на базовых навыках обучения. Новые правила вступят в силу в конце августа. Ученикам 14–16 лет разрешат использовать ИИ только под контролем учителей, а старшеклассников будут обучать грамотной работе с нейросетями. Свинцов рассказал, что в Госдуме сейчас обсуждается законопроект о регулировании ИИ.

«Это абсолютно правильное решение! Технологии развиваются очень быстро. Мы видим, что у подростков развивается зависимость. Сейчас искусственный интеллект в виде очень удобного инструмента начинает замещать подросткам друзей, родителей, учителей, развлечения. Это действительно очень удобный, но очень опасный инструмент. Необходимо очень взвешенно смотреть на этот вопрос, советоваться с врачебным сообществом, с психологами, смотреть на то, как влияет на детей такая зависимость от всех новых технологий. ИИ постепенно проникает во все сферы — уже сложно понять, есть ли в каком‑то сервисе искусственный интеллект или нет. Сейчас в Арабских Эмиратах чуть ли не с первого класса преподают основы искусственного интеллекта. Чем раньше, тем лучше. Мой ребёнок, например, получает от умной колонки огромное количество информации об окружающем мире. Это такое справочное бюро. Детям в семилетнем возрасте тяжело изучать энциклопедии, а общаться с подобными устройствами и познавать мир через них — легко. Однако это должно происходить только в присутствии родителей. Никак иначе. Нужно регулирование. В Госдуме сейчас идёт обсуждение соответствующего законопроекта», — сказал собеседник НСН.

Ранее руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ Константин Воронцов сказал НСН, что вместо блокировок нейросетей обществу стоит сосредоточиться на разработке «возрастного» искусственного интеллекта (ИИ) — систем, способных учитывать психологию и уровень развития собеседника.

