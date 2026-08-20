ИИ в школе: Как технологии помогут ученикам и разгрузят учителей
Искусственному интеллекту уже можно доверять проверку контрольных работ, а в перспективе он может стать заменой ЕГЭ, сказал НСН Амет Володарский.
Сегодня важно научить детей использовать искусственный интеллект (ИИ) для корректного поиска информации и решения задач, а учителя с его помощью могли бы верифицировать данные и выстраивать индивидуальную учебную программу, заявил в беседе с НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
В России разработали методические рекомендации для учителей по изучению основ искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба «Рособрнадзора» в канале в мессенджере «Макс». Уточняется, что в 2026/27 учебном году в российских школах продолжится системное изучение ИИ в рамках уроков информатики. Володарский назвал появление таких рекомендаций правильным решением.
«Я еще не видел текста рекомендаций, но это хорошая идея. В нескольких странах ИИ и вопросы применение информационных технологий начинают изучать с детского сада. Чем быстрее мы внедрим в образование инструменты ИИ в качестве помощника, тем быстрее продвинемся в этой области. Сегодня детям доступно много информации. Выход в интернет и получение информации – тоже образовательный процесс. Когда появляется ИИ, который дает результат на основе огромной базы данных, происходит верификация. Важно научить детей правильно делать запросы, ставить задачи и решать их с помощью ИИ. Кроме того, он мог бы проверять контрольные работы школьников, предоставляя объективную оценку. Также в перспективе ИИ мог бы заменить ЕГЭ. Я предлагаю заменить ЕГЭ созданием электронного портфолио достижений, куда будет вноситься информация о каждом предмете, навыке, умении ученика. ИИ сможет самостоятельно выставлять баллы и помогать устранять пробелы в предмете. Владелец портфолио сможет раскрыть данные для вузов, которые на основе полученных данных из портфолио смогут отобрать своего абитуриента. Таким образом, процесс контроля остаточных знаний ученика перекладывается на ИИ. Это снимет стресс у ученика, родителей, школы и остановит гонку за балами и рейтингом школы в целом», — сказал он.
Как добавил собеседник НСН, помимо проверки контрольных ИИ мог бы помочь педагогам и с решением других задач.
«Педагогу искусственный интеллект даст возможность верифицировать информацию. Также ИИ найдет способ преподнести информацию ученику в зависимости от возраста. ИИ позволит проверять, насколько школьная программа соответствует тем требованиям вуза, в который собирается поступать ребенок. Педагог сможет заниматься индивидуализацией программы. У учителей также много непрофильной работы, включая отчетность и проведение мероприятий. ИИ мог бы заметно сократить время подготовки таких проектов», — объяснил Володарский.
Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал НСН, что изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школах в рамках программы вводится для того, чтобы дети научились правильно пользоваться этим инструментом, однако и бизнес заинтересован в развитии алгоритмического мышления у школьников.
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