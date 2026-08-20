Как добавил собеседник НСН, помимо проверки контрольных ИИ мог бы помочь педагогам и с решением других задач.

«Педагогу искусственный интеллект даст возможность верифицировать информацию. Также ИИ найдет способ преподнести информацию ученику в зависимости от возраста. ИИ позволит проверять, насколько школьная программа соответствует тем требованиям вуза, в который собирается поступать ребенок. Педагог сможет заниматься индивидуализацией программы. У учителей также много непрофильной работы, включая отчетность и проведение мероприятий. ИИ мог бы заметно сократить время подготовки таких проектов», — объяснил Володарский.

Ранее исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал НСН, что изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школах в рамках программы вводится для того, чтобы дети научились правильно пользоваться этим инструментом, однако и бизнес заинтересован в развитии алгоритмического мышления у школьников.

