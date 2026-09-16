В России к 2035 году построят семь «суперколоний» ФСИН
Семь современных мультирежимных учреждений ФСИН, которые заменят старые исправительные колонии, планируют построить в России до 2035 года. Об этом со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» сообщает ТАСС.
В документе говорится, что в состав учреждений объединенного типа (УОТ) войдут следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима.
Предполагается, что первая «суперколония» появится в Татарстане к 2030 году. Ещё одну построят в Калужской области к 2031 году. До 2035 года «суперколонии» возведут в Астраханской, Тюменской и Херсонской областях, в Бурятии и Забайкальском крае. Стоимость строительства одного такого мультирежимного учреждения, по предварительным оценткам, составит от 13 до 20 млрд рублей.
Отмечается, что благодаря «суперколониям» расходы на содержание заключенных снизятся на 25-30%. Прогнозируется, что УОТ окупятся в течение 10 лет.
Ранее директор ФСИН Аркадий Гостев заявил, что число заключенных в следственных изоляторах и местах лишения свободы в России сократилось до 282 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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