Касперская: ИИ повышает производительность труда всего на 1%
Наталья Касперская заявила НСН, что компании, которые уволили людей, чтобы им все сделал искусственный интеллект, сталкиваются с ошибками.
Искусственный интеллект повышает производительность труда всего на 1%, а стоит это дороже, чем платить сотрудникам, заявила НСН председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.
Операторы связи (в частности, «Билайн» и Т2) предложили легализовать доступ к зарубежным сервисам и нейросетям без использования сторонних VPN, встроив функцию обхода ограничений непосредственно в свои тарифные планы, передает РБК. Отмечается, что эта тема обсуждалась на ПМЭФ. Касперская подчеркнула, что эффективность применения ИИ в бизнесе не доказана.
«Что касается эффективности с точки зрения повышения производительности труда с помощью ИИ, это вообще не доказано. Исследователи отмечают, что в среднем мы имеем от 1 до 1,5% повышение эффективности труда. А даже просто налаживанием порядка вы можете до 20% эффективность повысить. Один процент – это просто статистическая погрешность. А при этом стоят все ИИ-модели дорого. И я думаю, что они будут только дорожать, потому что все модели сейчас убыточны, им надо как-то зарабатывать деньги. В итоге компании, которые уволили людей, чтобы им все сделал искусственный интеллект, сталкиваются с галлюцинациями ИИ и с тем, что кто-то должен это все корректировать и проверять. На эту проверку и коррекцию может уходить больше, чем на получение быстрого результата. Получается, что надо обратно брать людей», - отметила она.
В России исчерпана возможность расширения кадрового резерва, поэтому придется делать акцент на переобучении на более востребованные специальности, заявил НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.
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