«А люди-то нужны!»: К чему приведет разочарование компаний в ИИ

Юрий Чехович заявил НСН, что компании наконец-то начинают прозревать и понимать, что идея заменить все и всех бесплатными нейросетями не работает.

Всплеск отказов крупных компаний от искусственного интеллекта (ИИ) в работе точно не приведет к полному отказу от этой технологии, просто у компаний были завышенные ожидания. Об этом НСН рассказал заведующий лабораторией в Институте проблем управления Российской академией наук Юрий Чехович.

Компании начали сокращать нейросети или вообще отказываться от них, возвращая живых сотрудников, пишет портал The Fortune. Оказалось, что человек часто обходится дешевле и работает эффективнее. Так, например, Microsoft уже сворачивает использование Claude Code внутри компании, а Starbucks закрыл свою ИИ-систему для контроля товаров, которая постоянно путала или вообще не замечала продукты. Чехович не стал считать это новым трендом.

«Это такие всплески на изменяющемся фоне. То был скачок в одну сторону, то – в другую. Я не думаю, что это какая-то смена тенденции. Скорее произойдет некоторое перераспределение в обязанностях, квалификации, в требованиях к сотрудникам, но, конечно, ИИ никого не выгонит и не поработит. Ровным счетом как и никто полностью не будет отказываться от ИИ. Особенность этих технологий в том, что их довольно просто осваивать. Старые информационные продукты было осваивать намного сложнее. Так что я не думаю, что здесь проблема в сложности освоения. Скорее вопрос в эффективности и, может быть, в завышенных ожиданиях. Просто все рассчитывали всех заменить на ИИ, да еще и получить его бесплатно. А потом выясняется, что люди тоже очень даже нужны», - рассказал он.

Ранее стало известно, что основатель Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг сократил около 8 тысяч человек, что составляет 10% штата компании, ради вложений в ИИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
