«Это такие всплески на изменяющемся фоне. То был скачок в одну сторону, то – в другую. Я не думаю, что это какая-то смена тенденции. Скорее произойдет некоторое перераспределение в обязанностях, квалификации, в требованиях к сотрудникам, но, конечно, ИИ никого не выгонит и не поработит. Ровным счетом как и никто полностью не будет отказываться от ИИ. Особенность этих технологий в том, что их довольно просто осваивать. Старые информационные продукты было осваивать намного сложнее. Так что я не думаю, что здесь проблема в сложности освоения. Скорее вопрос в эффективности и, может быть, в завышенных ожиданиях. Просто все рассчитывали всех заменить на ИИ, да еще и получить его бесплатно. А потом выясняется, что люди тоже очень даже нужны», - рассказал он.

Ранее стало известно, что основатель Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг сократил около 8 тысяч человек, что составляет 10% штата компании, ради вложений в ИИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

