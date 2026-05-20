Триллионы рублей: Почему бюджет России недополучил доходы от повышения НДС
Уже в третьем квартале мы увидим рост прямых налоговых бюджетных поступлений по НДС, заявил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
Низкая динамика за четыре месяца 2026 года собираемости НДС связана с замедлением экономики и авансовыми платежами, но к третьему кварталу ситуация поправится, заявил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
Повышение НДС принесло бюджету дополнительные триллионы рублей, однако темпы роста поступлений пока не оправдывают ожиданий, пишут «Известия». За январь – апрель 2026 года казна получила 5,3 трлн рублей НДС — почти на 20% больше, чем в 2025-м, но, по оценкам экспертов, сумма должна была составить около 6 трлн. Если динамика не изменится, то бюджет по итогам года рискует недополучить более 1 трлн.
«Некоторые налоговые эксперты высказывают скептицизм относительно достижения собираемости НДС в текущем году запланированного Минфином показателя в 17,5 трлн рублей, апеллируя к формально низкой динамике за прошедшие четыре месяца (5,3 трлн рублей). Но я бы не стал давать пессимистических прогнозов. Во-первых, в начале года мы столкнулись с трудностями в динамике развития экономики в целом, что сказалось на формировании налоговой базы по НДС в первом квартале (налоговым и отчетным периодом по НДС является квартал). Но негативный фон экономического фактора постепенно снижается и уже в третьем квартале мы увидим рост прямых налоговых бюджетных доходов по НДС на основании налоговой базы, сформированной по итогам второго квартала», - полагает Засько.
Вторым моментом декан Финуниверситета назвал авансовые платежи, которые не учитывали повышение НДС.
«Учитывая особенности уплаты НДС, в течение первого квартала мы видели расчеты с бюджетом в виде авансовых платежей, сформированных исходя из прошлых периодов, то есть исходя из ставки, действовавшей в прошлом году (20%). И фактически только в апреле бюджет получил первые платежи по НДС исходя из ставки 22%», - сказал он.
Помимо собственно нового формата налоговой ставки, бюджет начинает получать и НДС от новых налогоплательщиков (МСП с доходами более 20 млн рублей в год) и от новых видов объектов налогообложения (некоторые банковские операции).
«В совокупности это более чем внушительные дополнительные доходы, бюджетный эффект от которых мы и будем наблюдать в течение последующих месяцев. Поэтому я бы не стал сегодня делать ставку на негативный сценарий развития собираемости НДС в течение 2026 года. Тем более, что правительство уделяет колоссальное внимание вопросам повышения экономической активности, которое скажется и на росте собираемости НДС», - полагает Засько.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил на пресс-конференции в НСН, что в России в начале 2026 года закрывается много предприятий, в связи с чем нужен анализ эффективности налоговой реформы.
