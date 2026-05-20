Низкая динамика за четыре месяца 2026 года собираемости НДС связана с замедлением экономики и авансовыми платежами, но к третьему кварталу ситуация поправится, заявил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.

Повышение НДС принесло бюджету дополнительные триллионы рублей, однако темпы роста поступлений пока не оправдывают ожиданий, пишут «Известия». За январь – апрель 2026 года казна получила 5,3 трлн рублей НДС — почти на 20% больше, чем в 2025-м, но, по оценкам экспертов, сумма должна была составить около 6 трлн. Если динамика не изменится, то бюджет по итогам года рискует недополучить более 1 трлн.

«Некоторые налоговые эксперты высказывают скептицизм относительно достижения собираемости НДС в текущем году запланированного Минфином показателя в 17,5 трлн рублей, апеллируя к формально низкой динамике за прошедшие четыре месяца (5,3 трлн рублей). Но я бы не стал давать пессимистических прогнозов. Во-первых, в начале года мы столкнулись с трудностями в динамике развития экономики в целом, что сказалось на формировании налоговой базы по НДС в первом квартале (налоговым и отчетным периодом по НДС является квартал). Но негативный фон экономического фактора постепенно снижается и уже в третьем квартале мы увидим рост прямых налоговых бюджетных доходов по НДС на основании налоговой базы, сформированной по итогам второго квартала», - полагает Засько.