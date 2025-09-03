Полностью запретить мат, конечно, невозможно, но ограничить его в интернете точно стоит, так как почему-то многие сегодня думают, что ругаться матом – это смелость и талант. Об этом НСН рассказал бизнесмен и телеведущий Александр Масляков-младший.