«Хочется выругаться!»: Масляков-младший высмеял матерящихся инфлюенсеров
Александр Масляков-младший признался НСН, что и сам может ругаться матом, однако ему неприятно слушать, как другие люди это делают в интернете.
Полностью запретить мат, конечно, невозможно, но ограничить его в интернете точно стоит, так как почему-то многие сегодня думают, что ругаться матом – это смелость и талант. Об этом НСН рассказал бизнесмен и телеведущий Александр Масляков-младший.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов в пресс-центре НСН призвал заблокировать шоу «Кстати», блогера Лебедева и другие программы за обилие матерных слов.
«Хочется выругаться. Я не знаю, как можно мат запретить. Наверное, можно ограничить это в средствах массовой информации, в интернете, в соцсетях. Это было бы неплохо. Но совсем запретить, я думаю, что пока еще ни у кого не получилось. Но то, что есть такая проблема и есть некий переизбыток этого всего - это правда. Считается, что если ты ругаешься матом, то ты какой-то умный, смелый и талантливый. Мне это не очень понятно. Матом я сам могу ругаться. Зачем мне тратить свое время, чтобы слушать, как кто-то другой это делает? Это, возможно, часть нашей жизни, но не часть нашей культуры», - отметил он.
Говоря об актуальном сегодня юморе и о трендах в КВН, Масляков-младший отметил, что молодые люди сегодня стремятся рассказать о «наболевшем».
«КВН всегда строится на актуальных проблемах, которые волнуют молодежь. Вот это самый главный драйвер, который заставляет молодых людей идти в КВН и говорить о том, что у них наболело», подытожил он.
Бывший участник КВН, ныне депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев ранее рассказывал НСН, что шутки для шоу проходят двойную цензуру.
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.
