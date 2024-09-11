Ревва заявил о кончине КВН после смерти Маслякова
11 сентября 202415:01
С уходом из жизни Александра Маслякова закончился КВН, заявил юморист Александр Ревва, сообщает LIFE.
Во время прощания с телеведущим Ревва вспомнил, как Масляков однажды позвонил ему и пригласил в жюри КВН.
«Сам факт звонка вызвал у меня невероятные эмоции», - рассказал артист.
По его словам, известие о кончине Маслякова огорчила его до слёз.
Ранее церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru