Ревва заявил о кончине КВН после смерти Маслякова

Во время прощания с телеведущим Ревва вспомнил, как Масляков однажды позвонил ему и пригласил в жюри КВН.

«Сам факт звонка вызвал у меня невероятные эмоции», - рассказал артист.

По его словам, известие о кончине Маслякова огорчила его до слёз.

Ранее церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

