Неудобная телега. Маркетологи назвали Telegram неподходящим для продвижения

Telegram не сможет заменить Instagram (запрещенная в РФ и признанная экстремистской соцсеть – прим. НСН) для интернет-маркетологов, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Плеханова, профессор Ирина Скоробогатых.

Накануне Тверской суд Москвы признал компанию Meta, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить ее деятельность в России. Теперь покупка рекламы в этих соцсетях может повлечь для россиян уголовную ответственность.