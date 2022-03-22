Неудобная телега. Маркетологи назвали Telegram неподходящим для продвижения
Для рекламирования товаров в соцсетях россиянам надо перебираться во «Вконтаке», «Одноклассники» и TenChat, посоветовала НСН Ирина Скоробогатых.
Telegram не сможет заменить Instagram (запрещенная в РФ и признанная экстремистской соцсеть – прим. НСН) для интернет-маркетологов, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им. Плеханова, профессор Ирина Скоробогатых.
Накануне Тверской суд Москвы признал компанию Meta, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить ее деятельность в России. Теперь покупка рекламы в этих соцсетях может повлечь для россиян уголовную ответственность.
«Пока трудно сказать, кто может заменить Instagram, но точно не Telegram. Трафик там возрос, но Telegram не так удобен для продвижения каких-то конкретных продуктов. Он создан для коммуникаций и переписки. Маркетологи разрабатывают и создают сообщества в соцсетях, а Telegram на сегодняшний день не так в этом удобен», - сказала Скоробогатых.
По ее словам, студентов-маркетологов сейчас переориентируют на другие соцсети.
«Будут работать другие социальные сети. Мы сейчас переориентируем студентов, чтобы они продумывали, анализировали, какие соцсети можно использовать для коммуникаций. На сегодняшний день это не только «Одноклассники» и «ВКонтакте», появилась новая сеть для профессионалов TenChat. Наши специалисты в IT-технологиях и разработке мобильных приложений работают над тем, чтобы создавать и следующие», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
При этом она подтвердила, что таргет в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» больше похож на то, что было в Facebook.
Ранее Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Meta и признать эту компанию экстремистской организацией из-за того, что в принадлежащих ей соцсетях разрешили публиковать призывы к насилию в отношении россиян.
В ходе заседания Тверского суда Москвы прокурор отмечала, что использование россиянами Facebook и Instagram «не в целях совершения действий экстремистского или террористического характера» не должно расцениваться, как участие в экстремисткой деятельности.
Со своей стороны, заслуженный адвокат России Людмила Айвар говорила «Радиоточке НСН», что использование блогерами в качестве площадки экстремистской организации является «достаточно серьезной и опасной историей», которая может грозить привлечением к ответственности.
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