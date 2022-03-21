Суд запретил в России Facebook и Instagram
Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность, сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение о запрете деятельности в РФ принадлежащих компании Meta соцсетей вступает в силу немедленно, при этом оно не затронет мессенджер WhatsApp. Также Meta запрещено вести в России коммерческую деятельность.
Прокурор пояснил, что пользователи Facebook и Instagram не будут привлекаться к ответственности за экстремизм.
Ранее американская компания временно решила в ряде стран не блокировать в Facebook и Instagram призывы пользователей к насилию против россиян. В Генпрокуратуре РФ заявили, что действия Meta формируют представление о допустимости террористической деятельности и направлены на разжигание ненависти к гражданам России, сообщает RT.
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