Суд запретил в России Facebook и Instagram

Отмечается, что решение о запрете деятельности в РФ принадлежащих компании Meta соцсетей вступает в силу немедленно, при этом оно не затронет мессенджер WhatsApp. Также Meta запрещено вести в России коммерческую деятельность.

Прокурор пояснил, что пользователи Facebook и Instagram не будут привлекаться к ответственности за экстремизм.

Ранее американская компания временно решила в ряде стран не блокировать в Facebook и Instagram призывы пользователей к насилию против россиян. В Генпрокуратуре РФ заявили, что действия Meta формируют представление о допустимости террористической деятельности и направлены на разжигание ненависти к гражданам России, сообщает RT.