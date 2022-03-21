«Кошечки и экстремизм»: Адвокат объяснила, накажут ли россиян за Facebook и Instagram
Наказывать будут за размещение в соцсетях экстремистской информации, а не доступ к ним через VPN или публикации с кошечками и собачками, сказала НСН Людмила Айвар.
Россиянам не грозит наказание за пользование Facebook и Instagram через VPN, если это не будет законодательно запрещено государством, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Ранее Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Meta и признать эту компанию экстремистской организацией из-за того, что в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram разрешили публиковать призывы к насилию в отношении россиян. ФСБ и Роскомнадзор поддержали это требование.
«Если у нас в стране не запретят использование VPN, то размещение в этих соцсетях информации, не связанной с призывами к терроризму и экстремизму, не будет наказуемым. Если законодательно запретят VPN, тогда, видимо, будут привлекать к административной ответственности. Пока так вопрос (о наказании за использование VPN – прим. НСН) не стоит. Вопрос в том, какую там размещают информацию. Meta стараются заблокировать не за распространение кошечек и собачек, а за то, что она тиражирует массовые призывы к совершению противоправных действий в отношении российских граждан», - сказала Айвар.
По ее мнению, многие блогеры уйдут из Facebook и Instagram, если Meta признают экстремистской организацией.
«Для блогеров это достаточно серьезная и опасная история, поскольку они своей площадкой будут использовать экстремистскую организацию. Плюс они могут размещать там информацию, за которую конкретно их могут привлечь к ответственности. Поэтому, я думаю, что многие блогеры уйдут с этих площадок», - предположила адвокат.
При этом она высказала мнение, что все ресурсы VPN в России заблокировать не смогут.
«Часть VPN уже заблокирована, но всех не заблокируют, и останутся какие-то ресурсы, с помощью которых наши граждане смогут обойти блокировку», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Facebook в России заблокировали 4 марта, Instagram – 14 марта. В эти минуты проходит судебный процесс, на котором рассматриваются требования Генпрокуратуры в отношении Meta.
Как отметила прокурор, использование россиянами Facebook и Instagram «не в целях совершения действий экстремистского или террористического характера» не должно расцениваться, как участие в экстремисткой деятельности Meta.
Кроме того, власти активно блокируют VPN-сервисы - запрещен доступ уже более чем к двум десяткам таких ресурсов.
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