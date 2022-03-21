«Кошечки и экстремизм»: Адвокат объяснила, накажут ли россиян за Facebook и Instagram

Россиянам не грозит наказание за пользование Facebook и Instagram через VPN, если это не будет законодательно запрещено государством, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Ранее Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Meta и признать эту компанию экстремистской организацией из-за того, что в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram разрешили публиковать призывы к насилию в отношении россиян. ФСБ и Роскомнадзор поддержали это требование.