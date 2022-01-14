В Минздраве измерение антител к COVID-19 назвали «пустым занятием»

Прохождение вакцинации на основании измерения антител – «пустое занятие». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова.

По его мнению, такое решение не имеет под собой научных оснований. Он считает, что правильнее всего вакцинироваться в соответствии с рекомендациями Минздрава - через полгода.

Врачи уверяют, что для борьбы с COVID-19 необходимы вируснейтрализаующие антитела, способные связаться с белком вируса. При этом Чуланов отмечает, что тесты на их определение доступны только в единичных лабораториях, а коммерческие организации «условно коррелируют с ними».