В Минздраве измерение антител к COVID-19 назвали «пустым занятием»
Прохождение вакцинации на основании измерения антител – «пустое занятие». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова.
По его мнению, такое решение не имеет под собой научных оснований. Он считает, что правильнее всего вакцинироваться в соответствии с рекомендациями Минздрава - через полгода.
Врачи уверяют, что для борьбы с COVID-19 необходимы вируснейтрализаующие антитела, способные связаться с белком вируса. При этом Чуланов отмечает, что тесты на их определение доступны только в единичных лабораториях, а коммерческие организации «условно коррелируют с ними».
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и один из создателей «Спутника V» Денис Логунов заявили, что показатели антител равные 300 международным единицам (Bau/мл) полностью защищают от заражения штаммом «Дельта». Они пришли к такому выводу в результате исследования, в котором приняли участие четыре тысячи москвичей. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что наличие антител в организме человека не препятствует вакцинации.
Гинцбург также отмечал, что модифицировать «Спутник V» под «Омикрон», в отличие от зарубежных вакцин – не нужно, сообщили News.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- Канье Уэст избил фаната
- Жители Архангельской области обратились к Рашкину для истребления лосей
- В Минздраве измерение антител к COVID-19 назвали «пустым занятием»
- Опрос: Более 50% россиян против введения QR-кодов
- Гинцбург рассказал, как переболел «Омикроном» со «Спутником V»
- 10 самолетов с белорусскими миротворцами от ОДКБ вылетели из Казахстана
- «Это вам за прошлое, за Волынь»: Хакеры взломали сайт украинского Минобрнауки
- США расскажут о «российском сценарии для обвинения Украины»
- СМИ: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем
- Бундестаг: «Спутник V» не признают по экономическим причинам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru