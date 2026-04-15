В акватории Черного моря в районе Анапы 14 апреля обнаружили новое пятно нефтепродуктов, протяженность загрязнения составила около 170 метров, сообщил оперштаб Кубани. Предположительно, оно могло образоваться из-за атак украинских беспилотников на гражданские суда в Черном и Азовском морях. В оперштабе пообещали ликвидировать последствия разлива в течение суток. Однако Пешков считает, что нужно принимать во внимание природные процессы, которые могут внести серьезные коррективы в эти сроки.

«Если пятно среднего размера, то оно поступает на берег не сразу, и зависит от волнения и ветра. Если ветер по направлению к суше, то оно быстрее поступит, можно будет до него добраться и какие-то меры принять. Если ветер вдоль или от суши, то в этом случае пятно будет разбиваться и отгоняться от берега. И этот период точно затянется, то есть поступление на береговую линию углеводородов будет растянуто во времени. Это может занять и недели. Энтузиазм — это хорошо, но все-таки надо реально оценивать природные процессы, которые от человека не зависят. Человек борется с последствиями собственного влияния на природную среду, которой он не управляет», — напомнил эколог.

Он отметил, что местные власти принимают меры: ставят защитные сооружения, валы, уловители, а само пятно обрабатывают реагентами.