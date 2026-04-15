Эколог опроверг, что новый разлив нефти возле Анапы уберут за сутки
Ликвидация загрязнения может затянуться на недели, так как работы сильно зависят от погоды, рассказал НСН эколог Андрей Пешков.
Обещания властей Кубани ликвидировать новый разлив нефти в районе Анапы в течение суток нереалистичны, заявил НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.
В акватории Черного моря в районе Анапы 14 апреля обнаружили новое пятно нефтепродуктов, протяженность загрязнения составила около 170 метров, сообщил оперштаб Кубани. Предположительно, оно могло образоваться из-за атак украинских беспилотников на гражданские суда в Черном и Азовском морях. В оперштабе пообещали ликвидировать последствия разлива в течение суток. Однако Пешков считает, что нужно принимать во внимание природные процессы, которые могут внести серьезные коррективы в эти сроки.
«Если пятно среднего размера, то оно поступает на берег не сразу, и зависит от волнения и ветра. Если ветер по направлению к суше, то оно быстрее поступит, можно будет до него добраться и какие-то меры принять. Если ветер вдоль или от суши, то в этом случае пятно будет разбиваться и отгоняться от берега. И этот период точно затянется, то есть поступление на береговую линию углеводородов будет растянуто во времени. Это может занять и недели. Энтузиазм — это хорошо, но все-таки надо реально оценивать природные процессы, которые от человека не зависят. Человек борется с последствиями собственного влияния на природную среду, которой он не управляет», — напомнил эколог.
Он отметил, что местные власти принимают меры: ставят защитные сооружения, валы, уловители, а само пятно обрабатывают реагентами.
По его словам, противоречивость имеющихся данных о составе пятна осложняет прогнозы относительно развития экологической ситуации в регионе.
«Если это тонкая пленка легких углеводородов, то такого массированного влияния, как было при разломе танкеров, она не окажет. Безусловно, неприятно на побережье будет, определенные забросы сгустков мазута, углеводородов, загрязнения водной среды, гидробионтов, птиц. Но судя по тому, что уже там около двухсот вымазанных в мазуте птиц волонтеры получили, это не тонкая пленка все-таки, потому что бензин таким образом не замазучивает перья птиц, что они не могут летать, функционировать. Значит, все-таки там есть и тяжелые углеводороды, именно о которых и говорят пострадавшие птицы. Ясно, что воздействие будет на прибрежную зону, как суши, так и зоны волнения, морской. Будет перемешивание в зоне волнения, где складываются волны, соответственно, оно будет вести к загрязнению и прибрежной части песка, гальки и той части, которая примыкает к суше. На водную часть тоже, видимо, воздействие будет оказано. Трудно сказать, насколько это будет длительное и серьезное негативное воздействие, но в любом случае оно ожидается», — объяснил он.
Ранее Андрей Пешков в беседе с НСН раскритиковал идею засыпать загрязненный песок в Анапе слоем нового.
