За год водка в России подорожала почти на 15%

Средние розничные цены на водку в России по состоянию на 18 мая 2026 года выросли на 14,9% относительно аналогичной датф 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.

Рост цен на алкопродукцию привел к снижению потребления

По его словам, с начала 2026 года рост составил 12,2%. При этом одна из главных причин подорожания — рост акцизов на алкоголь.

Также на стоимости водки отразился рост цен на сырье, электроэнергию и подорожание логистики.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сообщил НСН, что в условиях роста цен на алкоголь становится выгодным самогоноварение, есть большой риск того, что продажи уйдут в “серую” зону.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныВодка

Горячие новости

Все новости

партнеры